João Fonseca destaca poucos erros e o mental em nova vitória em Wimbledon

Finalista na grama do ATP 250 de Eastbourne, no sábado, Jenson Brooksby deu trabalho a João Fonseca nesta quarta, em Wimbledon. Tanto que, ao contrário da estreia, quando venceu o anfitrião Jacob Fearnley por 3 a 0, o brasileiro derrotou o americano em quatro sets.

Feliz com a vaga na terceira rodada de Londres, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira celebrou a maneira como venceu essa partida que durou pouco mais de 3h:





- Jogo difícil, adversário muito esperto, um jovem que joga muito bem na grama, já fez final, sabia que seria muito difícil. Muito feliz com a forma como encarei a partida de hoje, cometendo poucos erros, sendo agressivo nos pontos importantes, tendo margem. Muito feliz com a forma como encarei mentalmente, mantendo focado em todos os pontos, mesmo no segundo set, quando ele conseguiu jogar melhor e acabou ganhando. Comecei muito bem no terceiro, foi muito bom ter essa mentalidade. Feliz por ter passado mais uma rodada - celebrou o 54º do mundo.

João Fonseca elogia saque de Jarry em Wimbledon

Na sexta-feira, em confronto inédito e que vale vaga às oitavas de final, João Fonseca vai enfrentar o qualifier chileno Nicolas Jarry (143º e ex-top 16). Exímio sacador, o rival fez 40 aces em duas partidas até aqui em Wimbledon, 31 deles contra o dinamarquês Holger Rune, oito do mundo, em uma batalha de cinco sets:





- Agora é seguir firme, pegar o Jarry, que joga bem na grama, um grande saque, tem feito uma boa temporada. É seguir, descansar amanhã e partir com tudo para a próxima rodada.



Embora tivesse jogado apenas 19 partidas (com 13 derrotas) de ATP na temporada, devido ao baixo ranking (143º), o chileno ocupava, até domingo passado, o 41º lugar na lista dos que mais fizeram aces no ano.

Nicolas Jarry é o 41º que mais aces fez no ano. João Fonseca, o 54º (Reprodução/ATP)

O chileno Nicolas Jarry na vitória sobre o americano Learner Tien (Adrian Dennis / AFP)





