Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

João Fonseca estaciona no ranking e perde posições na Corrida da ATP

Brasileiro permanece em 29º lugar na lista da ATP, mas cai para a 38ª posição na classificação da temporada

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 11:51
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca em treino do Brasil na Copa Davis
João Fonseca em treino do Brasil na Copa Davis (Foto: Divulgação/CBT)

João Fonseca permaneceu na 29ª posição do ranking da ATP na atualização desta segunda-feira (5), com 1.750 pontos. O cenário, porém, é diferente na Corrida da temporada, classificação que considera somente os resultados obtidos ao longo de 2026.

Sem entrar em quadra nos torneios da gira asiática, o brasileiro perdeu duas posições na Corrida e agora ocupa o 38º lugar, com 1.200 pontos. Fonseca não disputou competições como Pequim e Tóquio durante o período por questões físicas e de saúde mental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis
João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

João Fonseca mantém posição no ranking da ATP

A manutenção do 29º lugar permite que João Fonseca continue dentro do Top 30 do ranking mundial. O brasileiro, no entanto, precisa acompanhar os resultados dos concorrentes para evitar novas mudanças em sua posição nas próximas atualizações.

A situação é diferente na Corrida da temporada. Como a lista leva em conta exclusivamente os pontos conquistados em 2026, o período sem competições fez Fonseca perder espaço diante de adversários que seguiram atuando no circuito. Valentin Vacherot e Stefanos Tsitsipas foram alguns dos jogadores que ultrapassaram o brasileiro nas últimas semanas.

continua após a publicidade

➡️ Djokovic é campeão em Pequim e encerra jejum de quase 3 anos

Corrida da temporada define cenário para 2027

Além de mostrar o desempenho dos tenistas durante o ano, a Corrida da ATP é utilizada como referência para a classificação ao fim da temporada e ajuda a estabelecer o cenário de entrada nos torneios de 2027.

Atualmente, Ignacio Buse aparece como referência para o Top 30 da Corrida. O peruano soma 1.410 pontos, 210 a mais que Fonseca. Com duas competições importantes pela frente, o brasileiro ainda terá oportunidade de diminuir essa diferença antes do encerramento da temporada.

continua após a publicidade

Retorno de Fonseca será em Basileia

João Fonseca tem retorno previsto para o ATP 500 da Basileia, na Suíça, a partir de 26 de outubro. O torneio terá importância especial para o brasileiro, que conquistou o título na edição anterior. Por isso, Fonseca terá 500 pontos a defender na competição. Um novo bom desempenho poderá ajudá-lo a recuperar posições na Corrida da temporada.

Depois de Basileia, o brasileiro também tem participação prevista no Masters 1000 de Paris, onde defenderá 50 pontos. As duas últimas competições do calendário serão decisivas para definir sua posição ao término de 2026.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jannik Sinner passa mal em partida contra Juan Manuel Cerúndolo em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

Tênis

Sinner encerra temporada de 2026 para tratar lesão no joelho

Há 27 minutos
Alexander Zverev comemora a conquista do US Open

Tênis

Zverev se prepara para assumir o 1º lugar do ranking da ATP em novembro

Há 51 minutos
Novak Djokovic comemora vitória nas quartas do ATP 500 de Pequim

Tênis

Djokovic é campeão em Pequim e encerra jejum de quase 3 anos

Há 2 horas
Carlos Alcaraz comemora título no ATP 500 de Tóquio

Tênis

Carlos Alcaraz conquista 1º título após lesão e iguala marca histórica de Sampras

Há 2 horas
O russo Daniil Medvedev deixa a quadra chateado após ser desclassificado da semifinal do ATP 500 de Pequim

Tênis

VÍDEO: Medvedev acerta bola em torcedor e é desqualificado contra Djokovic

Há 18 horas
Terence Atmane gesticula em partida do US Open 2026

Tênis

VÍDEO: Tenista francês atira raquete contra torcida no Masters 1000 de Shanghai

Há 1 dia
Mais LANCE!
João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis

Meligeni compara pausas de Bia Haddad e João Fonseca

De boné e camisa polo brancos, Jannik Sinner aponta o dedo indicador em direção à torcida em gesto de celebração

Sinner desiste de Shanghai e aumenta dúvidas sobre fim da temporada

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

CazéTV transmite volta de Rafael Nadal às quadras; veja quando

Novak Djokovic comemora vitória na segunda rodada do ATP 500 de Pequim

Novak Djokovic vence em Pequim e iguala recorde de Rafael Nadal

Com uma faixa branca na cabeça, Alexander Zverev segura a raquete com as duas mãos e acerta a bola

Zverev rejeita melhor de três e provoca Djokovic: 'Mais velho'

Carlos Alcaraz comemora vitória no Aberto de Tóquio

Carlos Alcaraz busca superar feito de mais de três décadas em Tóquio

Guto Miguel em vitória como profissional no Challenger de Curitiba

Guto Miguel derruba favorito na primeira partida como profissional

Novak Djokovic comemora vitória na estreia do ATP 500 de Pequim

Novak Djokovic passa mal, mas vence e amplia recorde em Pequim

Carlos Alcaraz comemora ponto na Laver Cup 2026

Alcaraz ganha mais de R$ 10 milhões na Laver Cup; confira valores

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis

João Fonseca é confirmado na edição 2027 do Rio Open

João Fonseca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis

João Fonseca cai no ranking e vê top 30 ameaçado após pausa na temporada

Raquete e bola de tênis em uma das quadras do US Open

ATP e WTA anunciam novas regras para patrocínios de apostas a partir de 2027

Thiago Wild comemora ponto

Thiago Wild deixa mais um torneio e aumenta dúvida sobre retorno