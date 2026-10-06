João Fonseca estaciona no ranking e perde posições na Corrida da ATP
Brasileiro permanece em 29º lugar na lista da ATP, mas cai para a 38ª posição na classificação da temporada
João Fonseca permaneceu na 29ª posição do ranking da ATP na atualização desta segunda-feira (5), com 1.750 pontos. O cenário, porém, é diferente na Corrida da temporada, classificação que considera somente os resultados obtidos ao longo de 2026.
Sem entrar em quadra nos torneios da gira asiática, o brasileiro perdeu duas posições na Corrida e agora ocupa o 38º lugar, com 1.200 pontos. Fonseca não disputou competições como Pequim e Tóquio durante o período por questões físicas e de saúde mental.
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João Fonseca mantém posição no ranking da ATP
A manutenção do 29º lugar permite que João Fonseca continue dentro do Top 30 do ranking mundial. O brasileiro, no entanto, precisa acompanhar os resultados dos concorrentes para evitar novas mudanças em sua posição nas próximas atualizações.
A situação é diferente na Corrida da temporada. Como a lista leva em conta exclusivamente os pontos conquistados em 2026, o período sem competições fez Fonseca perder espaço diante de adversários que seguiram atuando no circuito. Valentin Vacherot e Stefanos Tsitsipas foram alguns dos jogadores que ultrapassaram o brasileiro nas últimas semanas.
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Corrida da temporada define cenário para 2027
Além de mostrar o desempenho dos tenistas durante o ano, a Corrida da ATP é utilizada como referência para a classificação ao fim da temporada e ajuda a estabelecer o cenário de entrada nos torneios de 2027.
Atualmente, Ignacio Buse aparece como referência para o Top 30 da Corrida. O peruano soma 1.410 pontos, 210 a mais que Fonseca. Com duas competições importantes pela frente, o brasileiro ainda terá oportunidade de diminuir essa diferença antes do encerramento da temporada.
Retorno de Fonseca será em Basileia
João Fonseca tem retorno previsto para o ATP 500 da Basileia, na Suíça, a partir de 26 de outubro. O torneio terá importância especial para o brasileiro, que conquistou o título na edição anterior. Por isso, Fonseca terá 500 pontos a defender na competição. Um novo bom desempenho poderá ajudá-lo a recuperar posições na Corrida da temporada.
Depois de Basileia, o brasileiro também tem participação prevista no Masters 1000 de Paris, onde defenderá 50 pontos. As duas últimas competições do calendário serão decisivas para definir sua posição ao término de 2026.
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