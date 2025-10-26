menu hamburguer
Quanto João Fonseca faturou com título no ATP 500 de Basileia?

O brasileiro venceu o ATP 500 de Basileia, neste domingo (26), por 2 sets a 0

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
17:01
Atualizado há 2 minutos
João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
imagem cameraJoão Fonseca no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
Número 1 do Brasil, João Fonseca conquistou sua primeira vitória em ATP 500, neste domingo (26), na etapa da Basileia, na Suíça. O brasileiro venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (número 18 do mundo), por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), pela final do torneio e desembolsou uma boa premiação em dinheiro.

➡️ João Fonseca salta 18 posições e entra para o top-30 no ranking ATP

Segundo a organização mundial de tênis, o campeão de Basileia fatura 471.825 mil euros (cerca de R$ 2.956.323 reais) de prêmio em dinheiro. Esse, inclusive, é o maior valor conquistado por Fonseca com um título. Antes, o brasileiro de 19 anos havia vencido "apenas" 3 Challengers e um ATP 250.

A grande quantia não foi a única recompensa de João com o título deste domingo (26). A vitória contra Fokina rendeu mais 500 pontos ao jovem tenista, que soma agora 1.615 no ranking. Com isso, sobe para a 28ª colocação do mundo.

Com autoridade, João Fonseca vence Fokina e é campeão do ATP da Basileia. (Foto: Reprodução)
No início do ano, João Fonseca ocupava o 145º lugar da ATP e ainda era visto como promessa. Dez meses depois, ele subiu mais de 100 posições e completou seu principal objetivo da temporada, terminar entre os 30 melhores.

## Premiação do ATP da Basileia

  • Campeão - 500 pontos - 471.825 mil euros
  • Vice-campeão - 330 pontos - 253.875 mil euros
  • Semifinal - 200 pontos - 135.300 mil euros
  • Quartas de final - 100 pontos - 69.125 mil euros
  • Oitavas de final - 50 pontos - 36.900 mil euros
  • Rodada de 32 - 0 pontos - 19.680 mil euros

João Fonseca entra no top 5 dos melhores tenistas da história do Brasil

João Fonseca ultrapassou nomes como Jaime Oncins e Luiz Mattar, ficando atrás apenas de Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci, Thomas Koch e Fernando Meligeni. Se conseguir entrar no top-20, ficará apenas atrás de Guga, que foi líder do ranking.

  • 1 - Gustavo Kuerten (1º)
  • 2 - Thomaz Bellucci (21º)
  • 3 - Thomaz Koch (24º)
  • 4 - Fernando Meligeni (25º)
  • 5- João Fonseca (28º)

