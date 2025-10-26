Quanto João Fonseca faturou com título no ATP 500 de Basileia?

Número 1 do Brasil, João Fonseca conquistou sua primeira vitória em ATP 500, neste domingo (26), na etapa da Basileia, na Suíça. O brasileiro venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (número 18 do mundo), por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), pela final do torneio e desembolsou uma boa premiação em dinheiro.

Segundo a organização mundial de tênis, o campeão de Basileia fatura 471.825 mil euros (cerca de R$ 2.956.323 reais) de prêmio em dinheiro. Esse, inclusive, é o maior valor conquistado por Fonseca com um título. Antes, o brasileiro de 19 anos havia vencido "apenas" 3 Challengers e um ATP 250.

A grande quantia não foi a única recompensa de João com o título deste domingo (26). A vitória contra Fokina rendeu mais 500 pontos ao jovem tenista, que soma agora 1.615 no ranking. Com isso, sobe para a 28ª colocação do mundo.

Com autoridade, João Fonseca vence Fokina e é campeão do ATP da Basileia. (Foto: Reprodução)

No início do ano, João Fonseca ocupava o 145º lugar da ATP e ainda era visto como promessa. Dez meses depois, ele subiu mais de 100 posições e completou seu principal objetivo da temporada, terminar entre os 30 melhores.

## Premiação do ATP da Basileia

Campeão - 500 pontos - 471.825 mil euros

Vice-campeão - 330 pontos - 253.875 mil euros

Semifinal - 200 pontos - 135.300 mil euros

Quartas de final - 100 pontos - 69.125 mil euros

Oitavas de final - 50 pontos - 36.900 mil euros

Rodada de 32 - 0 pontos - 19.680 mil euros

João Fonseca entra no top 5 dos melhores tenistas da história do Brasil

João Fonseca ultrapassou nomes como Jaime Oncins e Luiz Mattar, ficando atrás apenas de Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci, Thomas Koch e Fernando Meligeni. Se conseguir entrar no top-20, ficará apenas atrás de Guga, que foi líder do ranking.

