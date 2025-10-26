Quanto João Fonseca faturou com título no ATP 500 de Basileia?
O brasileiro venceu o ATP 500 de Basileia, neste domingo (26), por 2 sets a 0
- Matéria
- Mais Notícias
Número 1 do Brasil, João Fonseca conquistou sua primeira vitória em ATP 500, neste domingo (26), na etapa da Basileia, na Suíça. O brasileiro venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (número 18 do mundo), por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), pela final do torneio e desembolsou uma boa premiação em dinheiro.
Galvão Bueno exalta título inédito de João Fonseca no ATP da Basileia: ‘Jogou solto’
Fora de Campo
Fokina opina sobre João Fonseca após final: `novo Djokovic´
Mais Esportes
João Fonseca se emociona após título e diz que vai ficar careca; entenda
Mais Esportes
➡️ João Fonseca salta 18 posições e entra para o top-30 no ranking ATP
Segundo a organização mundial de tênis, o campeão de Basileia fatura 471.825 mil euros (cerca de R$ 2.956.323 reais) de prêmio em dinheiro. Esse, inclusive, é o maior valor conquistado por Fonseca com um título. Antes, o brasileiro de 19 anos havia vencido "apenas" 3 Challengers e um ATP 250.
A grande quantia não foi a única recompensa de João com o título deste domingo (26). A vitória contra Fokina rendeu mais 500 pontos ao jovem tenista, que soma agora 1.615 no ranking. Com isso, sobe para a 28ª colocação do mundo.
No início do ano, João Fonseca ocupava o 145º lugar da ATP e ainda era visto como promessa. Dez meses depois, ele subiu mais de 100 posições e completou seu principal objetivo da temporada, terminar entre os 30 melhores.
## Premiação do ATP da Basileia
- Campeão - 500 pontos - 471.825 mil euros
- Vice-campeão - 330 pontos - 253.875 mil euros
- Semifinal - 200 pontos - 135.300 mil euros
- Quartas de final - 100 pontos - 69.125 mil euros
- Oitavas de final - 50 pontos - 36.900 mil euros
- Rodada de 32 - 0 pontos - 19.680 mil euros
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
João Fonseca entra no top 5 dos melhores tenistas da história do Brasil
João Fonseca ultrapassou nomes como Jaime Oncins e Luiz Mattar, ficando atrás apenas de Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci, Thomas Koch e Fernando Meligeni. Se conseguir entrar no top-20, ficará apenas atrás de Guga, que foi líder do ranking.
- 1 - Gustavo Kuerten (1º)
- 2 - Thomaz Bellucci (21º)
- 3 - Thomaz Koch (24º)
- 4 - Fernando Meligeni (25º)
- 5- João Fonseca (28º)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias