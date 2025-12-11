Uma parceria histórica. A Women Tenis Association (WTA) anunciou uma parceria de longo prazo com a marca de automóveis alemã Mercedes-Benz. Válido a partir de janeiro do ano que vem, o acordo coloca a empresa num status de destaque entre os anunciantes do tênis feminino.

A própria WTA descreve o acordo como o "o mais significativo" da história da entidade, e a BBC publicou valores: de acordo com o grupo de comunicação britânico, serão pagos US$ 50 milhões por ano. E como o contrato é de dez anos, são US$ 500 milhões garantidos. Na conversão atual, R$ 2,71 bilhões.

Exposição e declarações

A associação prevê a presença da Mercedes-Benz nos torneios WTA 1000, 500 e 250, com ativações nos locais das competições. Isso, além do fornecimento de frota exclusiva para logística das competições. A marca fará ainda sua estreia no poste da rede em 2026, nos Abertos de Abu Dhabi Open e de Ostrava.

- A Mercedes-Benz abraçou por muito tempo a promessa de marca "o melhor ou nada". É significativo que uma das marcas mais icônicas do mundo veja esse mesmo compromisso com a excelência em nossas atletas, em nosso circuito e em nossa visão para o futuro. Com a Mercedes-Benz, esperamos uma nova era definidora para o tênis feminino - projetou a presidente da WTA, Valerie Camillo.

Já Christina Schenck, dirigente da empresa alemã, foi além.

- Nossa parceria com a WTA celebra mulheres que estão redefinindo o futuro do esporte dentro e fora da quadra. A dedicação e busca incessante por progresso refletem nosso compromisso com a inovação - afirmou a diretora, que completou:

- Ao apoiar suas histórias em um palco global, a Mercedes-Benz pretende inspirar novos talentos, envolver fãs e clientes ao redor do mundo e demonstrar o que o potencial humano pode alcançar.