Ao vivo: pré-jogo final João Fonseca x Fokina no ATP Basileia

João Fonseca enfrenta o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na final do ATP 500 de Basileia. A partida terá início às 11h30 (de Brasília). Acompanhe aqui todas as emoções do jogo. Vamos torcer juntos!

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Pré-jogo

Pré jogo: Fokina, adversário de João Fonseca na final, perdeu todas as finais que já disputou na carreira. Foram quatro no total.

Pré jogo: Caso conquiste o título do ATP 500 da Basileia, João Fonseca vai entrar no seleto grupo dos 30 melhores do mundo, indo para a 28ª posição do ranking mundial. Com essa marca, ele superaria Luiz Mattar, Marcos Hocevar, Jaime Oncins, Carlos Kirmayr e Flávio Saretta, entrando para o top-5 dos brasileiros mais bem ranqueados da história.

Pré jogo: Antes da final, João Fonseca agradece torcida

Pré-jogo: Será que João Fonseca vai repetir desempenho da semifinal?

Para chegar na final, João Fonseca derrotou Jaume Munar

Em jogo emocionante, João Fonseca venceu o espanhol Jaume Munar, na semifinal do ATP Basileia, neste sábado (25) e está na decisão do torneio. O duelo foi equilibrado do início ao fim, mas o brasileiro mostrou superioridade e garantiu a vitória por 2 sets a 0 (7/6 e 7/5).

continua após a publicidade

O primeiro set começou com superioridade do espanhol, que abriu o placar com a vitória do primeiro game e manteve um jogo consistente. João Fonseca, porém, não deixou o adversário abrir vantagem no placar e igualou o jogo em diversos momentos da parcial.

A etapa foi marcada por uma sequência de aces de ambos os lados e por importantes bolas na paralelas. A disputa seguiu equilibrada até o tie-break, quando o brasileiro demonstrou estratégia e frieza para garantir os pontos. Com isso, João Fonseca venceu o primeiro set por 7 a 6.

continua após a publicidade

Na segunda metade da partida, o brasileiro saiu na frente com um game perfeito, mas a vantagem não durou muito. Aproveitando os erros de Fonseca, Munar quebrou o serviço de João e conquistou três games consecutivos. Mesmo assim, o brasileiro, com ataques precisos e eficientes, voltou a crescer na partida, devolveu a quebra, e virou para 6 a 5.

➡️Veja os lances da vitória de João Fonseca sobre Munar pela semi no ATP Basileia

No momento decisivo, João Fonseca mostrou maturidade e força mental. Na primeira chance que teve de quebrar novamente o serviço do espanhol e fechar o jogo, garantiu a vitória.