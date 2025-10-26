menu hamburguer
Mais Esportes

Atitude de rival de João Fonseca na final do ATP Basileia gera chuva de críticas

Final do ATP 500 Basileia aconteceu neste domingo (26)

Avatar
Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
14:04
João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
imagem cameraCom autoridade, João Fonseca vence Fokina e é campeão do ATP da Basileia. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
João Fonseca derrotou Alejandro Fokina na final do ATP 500 Basileia, neste domingo (26), e levantou a taça do torneio. O brasileiro venceu a partida por 2 sets a 0, com as parciais de 6/3 e 6/4. Após perder alguns pontos e se irritar durante o jogo, uma atitude do espanhol gerou crítica dos torcedores nas redes sociais.

No final do primeiro set, após marcar um ponto, a torcida presente no ginásio, na Suiça, aplaudiu a jogada do Alejandro Fokina. A reação do atleta, porém, chamou atenção. Por causa do barulho, ele fez cara feia para a torcida, que respondeu com vaias durante o saque do espanhol.

Na rede social X (antigo twitter), o tênista foi criticado pela atitude.

Confira as reações na web

Veja os lances da vitória de João Fonseca sobre Fokina pela final do ATP Basileia

Como foi o jogo João Fonseca x Alejandro Fokina

João Fonseca entrou na quadra central do ATP da Basileia com expressão confiante. E isso se refletiu logo de cara no jogo. Sem sustos, o brasileiro confirmou seu serviço e foi logo quebrando o espanhol. Na sequência, fez 3 a 0. Fokina voltou pro jogo. Confirmou o serviço e devolveu a quebra (3 a 2).

Mas João não estava disposto a deixar o espanhol sonhar. Quebrou o serviço mais uma vez e confirmou o saque, encaminhando o set (5 a 2). Fokina ainda diminuiu, mas o brasileiro voltou a confirmar o serviço e fechou em 6 a 3.

O espanhol nem teve muito tempo para digerir a derrota na parcial e já teve o serviço quebrado logo no primeiro game do segundo set. Nos seguintes, ambos conseguiram fazer valer os saques e João se manteve à frente (3 a 1). No sexto game, o brasileiro quase conseguiu outra quebra, mas Fokina conseguiu fechar (3 a 2).

João voltou a confirmar seu serviço (4 a 2) e colocou o espanhol em situação tensa no jogo. No game seguinte, mais uma vez, o brasileiro esteve perto de conseguir a quebra, mas Fokina conseguiu reagir (4 a 3). Com facilidade, Fonseca confirmou o serviço e jogou toda a pressão pro adversário (5 a 3).

Fokina teve calma e conseguiu fazer valer a força do seu saque (5 a 4). Bastava a João confirmar o serviço para conquistar o maior título de sua carreira. E ele não deixou a chance escapar. Firme, confirmou o saque, o game, o jogo e a taça.

João Fonseca vence ATP Basileia. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
João Fonseca vence final do ATP Basileia. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

