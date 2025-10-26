Atitude de rival de João Fonseca na final do ATP Basileia gera chuva de críticas

João Fonseca derrotou Alejandro Fokina na final do ATP 500 Basileia, neste domingo (26), e levantou a taça do torneio. O brasileiro venceu a partida por 2 sets a 0, com as parciais de 6/3 e 6/4. Após perder alguns pontos e se irritar durante o jogo, uma atitude do espanhol gerou crítica dos torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No final do primeiro set, após marcar um ponto, a torcida presente no ginásio, na Suiça, aplaudiu a jogada do Alejandro Fokina. A reação do atleta, porém, chamou atenção. Por causa do barulho, ele fez cara feia para a torcida, que respondeu com vaias durante o saque do espanhol.

Na rede social X (antigo twitter), o tênista foi criticado pela atitude.

Confira as reações na web

Veja os lances da vitória de João Fonseca sobre Fokina pela final do ATP Basileia

Como foi o jogo João Fonseca x Alejandro Fokina

João Fonseca entrou na quadra central do ATP da Basileia com expressão confiante. E isso se refletiu logo de cara no jogo. Sem sustos, o brasileiro confirmou seu serviço e foi logo quebrando o espanhol. Na sequência, fez 3 a 0. Fokina voltou pro jogo. Confirmou o serviço e devolveu a quebra (3 a 2).



Mas João não estava disposto a deixar o espanhol sonhar. Quebrou o serviço mais uma vez e confirmou o saque, encaminhando o set (5 a 2). Fokina ainda diminuiu, mas o brasileiro voltou a confirmar o serviço e fechou em 6 a 3.

continua após a publicidade

O espanhol nem teve muito tempo para digerir a derrota na parcial e já teve o serviço quebrado logo no primeiro game do segundo set. Nos seguintes, ambos conseguiram fazer valer os saques e João se manteve à frente (3 a 1). No sexto game, o brasileiro quase conseguiu outra quebra, mas Fokina conseguiu fechar (3 a 2).

João voltou a confirmar seu serviço (4 a 2) e colocou o espanhol em situação tensa no jogo. No game seguinte, mais uma vez, o brasileiro esteve perto de conseguir a quebra, mas Fokina conseguiu reagir (4 a 3). Com facilidade, Fonseca confirmou o serviço e jogou toda a pressão pro adversário (5 a 3).

continua após a publicidade

Fokina teve calma e conseguiu fazer valer a força do seu saque (5 a 4). Bastava a João confirmar o serviço para conquistar o maior título de sua carreira. E ele não deixou a chance escapar. Firme, confirmou o saque, o game, o jogo e a taça.