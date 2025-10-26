Galvão Bueno exalta título inédito de João Fonseca no ATP da Basileia: 'Jogou solto'

Após a conquista inédita de João Fonseca no ATP 500 da Basileia, o jornalista Galvão Bueno celebrou o feito do jovem tenista nas redes sociais. Enfrentando o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo, o brasileiro dominou as ações e se sagrou campeão com uma vitória por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).

Segundo Galvão Bueno, a atuação de João Fonseca foi impecável. Na visão do narrador, o tenista brasileiro jogou completamente à vontade e soube se impor contra um adversário sete anos mais velho. Confira abaixo.

O título se tornou o mais importante da curta carreira de João Fonseca. Até o momento, o jovem tenista soma 3 Challengers e um ATP 250 no currículo. A competição realizada na Suíça é considerada um nível ainda maior, por se tratar de um ATP 500. Com o feito, o brasileiro entra para o hall de campeões mais jovens do torneio.

Como foi a vitória de João Fonseca?

João Fonseca entrou na quadra central do ATP da Basileia com expressão confiante. E isso se refletiu logo de cara no jogo. Sem sustos, o brasileiro confirmou seu serviço e foi logo quebrando o espanhol. Na sequência, fez 3 a 0. Fokina voltou pro jogo. Confirmou o serviço e devolveu a quebra (3 a 2).

Mas João não estava disposto a deixar o espanhol sonhar. Quebrou o serviço mais uma vez e confirmou o saque, encaminhando o set (5 a 2). Fokina ainda diminuiu, mas o brasileiro voltou a confirmar o serviço e fechou em 6 a 3.

O espanhol nem teve muito tempo para digerir a derrota na parcial e já teve o serviço quebrado logo no primeiro game do segundo set. Nos seguintes, ambos conseguiram fazer valer os saques e João se manteve à frente (3 a 1). No sexto game, o brasileiro quase conseguiu outra quebra, mas Fokina conseguiu fechar (3 a 2).

João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

João voltou a confirmar seu serviço (4 a 2) e colocou o espanhol em situação tensa no jogo. No game seguinte, mais uma vez, o brasileiro esteve perto de conseguir a quebra, mas Fokina conseguiu reagir (4 a 3). Com facilidade, Fonseca confirmou o serviço e jogou toda a pressão pro adversário (5 a 3).

Fokina teve calma e conseguiu fazer valer a força do seu saque (5 a 4). Bastava a João confirmar o serviço para conquistar o maior título de sua carreira. E ele não deixou a chance escapar. Firme, confirmou o saque, o game, o jogo e a taça.