Endrick vira assunto em derrota do Real Madrid para o City: 'Não existe'

O Real Madrid perdeu para o Manchester City por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela 6ª rodada da Champions League. Durante o confronto, o atacante Endrick virou assunto nas redes sociais, após começar a partida no banco de reservas.

Para a partida contra o clube inglês, o técnico Xabi Alonso escalou a equipe espanhola com Gonzalo García entre os titulares. A presença do jovem atacante espanhol aconteceu pela ausência de Mbappé no confronto. O francês se recupera de lesão.

Atrás do placar, e sem uma participação ativa de Gonzalo no ataque, Endrick entrou em campo aos 79 minutos, para ser o principal nome do ataque merengue. Mesmo com pouco tempo em campo, o brasileiro mostrou um excelente futebol.

Muito participativo nas ações ofensivas, Endrick terminou a partida com duas finalizações. Além disso, ele também acertou uma cabeçada que acertou a trave do gol de Donnarumma. Nas redes sociais, torcedores questionaram os poucos minutos dados ao brasileiro. Veja abaixo:

