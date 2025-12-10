menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Endrick vira assunto em derrota do Real Madrid para o City: 'Não existe'

Clube inglês venceu o espanhol pela Champions League

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
19:04
Endrick em Real Madrid x Manchester City (Foto: Thomas COEX / AFP)
imagem cameraEndrick em Real Madrid x Manchester City (Foto: Thomas COEX / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Real Madrid perdeu para o Manchester City por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela 6ª rodada da Champions League. Durante o confronto, o atacante Endrick virou assunto nas redes sociais, após começar a partida no banco de reservas.

continua após a publicidade

a➡️ Falha de Courtois em Real Madrid x City choca web: 'Raridade'

Para a partida contra o clube inglês, o técnico Xabi Alonso escalou a equipe espanhola com Gonzalo García entre os titulares. A presença do jovem atacante espanhol aconteceu pela ausência de Mbappé no confronto. O francês se recupera de lesão.

Atrás do placar, e sem uma participação ativa de Gonzalo no ataque, Endrick entrou em campo aos 79 minutos, para ser o principal nome do ataque merengue. Mesmo com pouco tempo em campo, o brasileiro mostrou um excelente futebol.

continua após a publicidade

Muito participativo nas ações ofensivas, Endrick terminou a partida com duas finalizações. Além disso, ele também acertou uma cabeçada que acertou a trave do gol de Donnarumma. Nas redes sociais, torcedores questionaram os poucos minutos dados ao brasileiro. Veja abaixo:

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias