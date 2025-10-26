Europeus reagem a vitória de João Fonseca no ATP da Basileia: 'Maior título da carreira'

Neste domingo (26), João Fonseca venceu com autoridade o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (número 18 do mundo), por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), e se sagrou campeão do ATP da Basileia. Após o título inédito para o tenista brasileiro, os torcedores comemoram nas redes sociais.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O título se tornou o mais importante da curta carreira de João Fonseca até o momento. Até o momento, o jovem tenista soma 3 Challengers e um ATP 250 no currículo. A competição realizada na Suíça é considerada um nível ainda maior, por se tratar de um ATP 500. Com o feito, o brasileiro entra para o hall de campeões mais jovens do torneio.

Nas redes sociais, os internautas destacaram o momento de João Fonseca na temporada e comemoram a conquista do brasileiro. Confira abaixo.

Tradução: João Fonseca, de 19 anos, derrotou Alejandro Davidovich Fokina por 6-3 e 6-4 para conquistar seu maior título da carreira em Basileia. 1º título em quadra dura. 2º título ATP no geral. De muitos. Semana FANTÁSTICA para ele. Que momento.

continua após a publicidade

Tradução: HISTÓRIA EM BASEL! João Fonseca torna-se o mais jovem campeão desde 89 com a maior vitória da sua carreira

Tradução: Brilho brasileiro! O momento em que João Fonseca conquistou o maior título de sua carreira ao derrotar Alejandro Davidovich Fokina por 6-3 e 6-4

Tradução: A reação de João Fonseca após vencer Davidovich Fokina na final de Basileia e conquistar o maior título de sua vida. Grande comemoração da família. Ele se ajoelha e coloca a cabeça na quadra. Cenas lindas e históricas.

continua após a publicidade

Tradução: João Fonseca conquista o maior título de sua carreira e se torna o primeiro brasileiro a levantar um troféu ATP 500, derrotando Davidovich Fokina em Basileia

Como foi a vitória de João Fonseca?

João Fonseca entrou na quadra central do ATP da Basileia com expressão confiante. E isso se refletiu logo de cara no jogo. Sem sustos, o brasileiro confirmou seu serviço e foi logo quebrando o espanhol. Na sequência, fez 3 a 0. Fokina voltou pro jogo. Confirmou o serviço e devolveu a quebra (3 a 2).

Mas João não estava disposto a deixar o espanhol sonhar. Quebrou o serviço mais uma vez e confirmou o saque, encaminhando o set (5 a 2). Fokina ainda diminuiu, mas o brasileiro voltou a confirmar o serviço e fechou em 6 a 3.

O espanhol nem teve muito tempo para digerir a derrota na parcial e já teve o serviço quebrado logo no primeiro game do segundo set. Nos seguintes, ambos conseguiram fazer valer os saques e João se manteve à frente (3 a 1). No sexto game, o brasileiro quase conseguiu outra quebra, mas Fokina conseguiu fechar (3 a 2).

João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

João voltou a confirmar seu serviço (4 a 2) e colocou o espanhol em situação tensa no jogo. No game seguinte, mais uma vez, o brasileiro esteve perto de conseguir a quebra, mas Fokina conseguiu reagir (4 a 3). Com facilidade, Fonseca confirmou o serviço e jogou toda a pressão pro adversário (5 a 3).

Fokina teve calma e conseguiu fazer valer a força do seu saque (5 a 4). Bastava a João confirmar o serviço para conquistar o maior título de sua carreira. E ele não deixou a chance escapar. Firme, confirmou o saque, o game, o jogo e a taça.