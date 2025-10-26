Europeus reagem a vitória de João Fonseca no ATP da Basileia: 'Maior título da carreira'
Brasileiro conquistou um título inédito na carreira
Neste domingo (26), João Fonseca venceu com autoridade o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (número 18 do mundo), por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), e se sagrou campeão do ATP da Basileia. Após o título inédito para o tenista brasileiro, os torcedores comemoram nas redes sociais.
João Fonseca entra no top 5 dos melhores tenistas da história do Brasil
Veja os lances da vitória de João Fonseca sobre Fokina pela final do ATP Basileia
Atitude de rival de João Fonseca na final do ATP Basileia gera chuva de críticas
O título se tornou o mais importante da curta carreira de João Fonseca até o momento. Até o momento, o jovem tenista soma 3 Challengers e um ATP 250 no currículo. A competição realizada na Suíça é considerada um nível ainda maior, por se tratar de um ATP 500. Com o feito, o brasileiro entra para o hall de campeões mais jovens do torneio.
Nas redes sociais, os internautas destacaram o momento de João Fonseca na temporada e comemoram a conquista do brasileiro. Confira abaixo.
Tradução: João Fonseca, de 19 anos, derrotou Alejandro Davidovich Fokina por 6-3 e 6-4 para conquistar seu maior título da carreira em Basileia. 1º título em quadra dura. 2º título ATP no geral. De muitos. Semana FANTÁSTICA para ele. Que momento.
Tradução: HISTÓRIA EM BASEL! João Fonseca torna-se o mais jovem campeão desde 89 com a maior vitória da sua carreira
Tradução: Brilho brasileiro! O momento em que João Fonseca conquistou o maior título de sua carreira ao derrotar Alejandro Davidovich Fokina por 6-3 e 6-4
Tradução: A reação de João Fonseca após vencer Davidovich Fokina na final de Basileia e conquistar o maior título de sua vida. Grande comemoração da família. Ele se ajoelha e coloca a cabeça na quadra. Cenas lindas e históricas.
Tradução: João Fonseca conquista o maior título de sua carreira e se torna o primeiro brasileiro a levantar um troféu ATP 500, derrotando Davidovich Fokina em Basileia
Como foi a vitória de João Fonseca?
João Fonseca entrou na quadra central do ATP da Basileia com expressão confiante. E isso se refletiu logo de cara no jogo. Sem sustos, o brasileiro confirmou seu serviço e foi logo quebrando o espanhol. Na sequência, fez 3 a 0. Fokina voltou pro jogo. Confirmou o serviço e devolveu a quebra (3 a 2).
Mas João não estava disposto a deixar o espanhol sonhar. Quebrou o serviço mais uma vez e confirmou o saque, encaminhando o set (5 a 2). Fokina ainda diminuiu, mas o brasileiro voltou a confirmar o serviço e fechou em 6 a 3.
O espanhol nem teve muito tempo para digerir a derrota na parcial e já teve o serviço quebrado logo no primeiro game do segundo set. Nos seguintes, ambos conseguiram fazer valer os saques e João se manteve à frente (3 a 1). No sexto game, o brasileiro quase conseguiu outra quebra, mas Fokina conseguiu fechar (3 a 2).
João voltou a confirmar seu serviço (4 a 2) e colocou o espanhol em situação tensa no jogo. No game seguinte, mais uma vez, o brasileiro esteve perto de conseguir a quebra, mas Fokina conseguiu reagir (4 a 3). Com facilidade, Fonseca confirmou o serviço e jogou toda a pressão pro adversário (5 a 3).
Fokina teve calma e conseguiu fazer valer a força do seu saque (5 a 4). Bastava a João confirmar o serviço para conquistar o maior título de sua carreira. E ele não deixou a chance escapar. Firme, confirmou o saque, o game, o jogo e a taça.
