Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Alcaraz ou Sinner. Há mais de dois anos, essa é a resposta sobre quem foi o vencedor de um Grand Slam. Desde que o sérvio Novak Djokovic ganhou, em setembro de 2023, o US Open, apenas os dois tenistas conseguiram levantar troféus dos principais torneios do mundo do tênis. Muito jovens (o espanhol tem 22 anos e o italiano, 24), os dois têm grande chance de manter uma hegemonia longeva. Por isso, são apontados como os favoritos a vencer o Australian Open, que começa neste sábado, às 21h (pelo horário de Brasília).

continua após a publicidade

- Realmente, o campeonato está muito na mão dos dois. Mas por ser o primeiro torneio do ano, sempre existem zebras. E eles ainda não jogaram, pode ter ainda um pouco de falta de ritmo. Sinner e Alcaraz precisam mostrar esse favoritismo na quadra, mas têm uma vantagem muito grande - disse Fernando Meligeni.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Demoliner tenta tranquilizar fãs de João Fonseca sobre coluna retificada; vídeo

➡️Loio no Lance! da euforia à preocupação com João Fonseca



continua após a publicidade

Sylvio Bastos, comentarista da ESPN, acredita que o italiano é um pouco mais favorito, para o Australian Open, do que o espanhol. E ressalta que a mudança na comissão técnica de Alcaraz, que, após sete anos de parceria, dispensou o técnico Juan Carlos Ferrero no fim de 2025, pode influenciar.



- A saída do Ferrero, que seguramente ainda mexe com ele, vai deixar consequências. Não acho que o Alcaraz ganhe o Australian Open esse ano, também pela falta de ritmo do início da temporada que vai fazer a diferença. Ele depende muito do ritmo, para jogar usando as variações que incomodam tanto, o que, no início do ano, é sempre mais difícil.

E alguém pode interromper a hegemonia do italiano e do espanhol em Slams?



- Não vejo ninguém pronto para jogar e ganhar em alto nível, em cinco sets, por duas semanas. Só Alcaraz, Sinner e Djoko. Acredito que Djokovic pode ganhar, principalmente Australian Open ou Wimbledom.

continua após a publicidade

Multicampeão de duplas em Slams, o ex-tenista Bruno Soares, que vai estrear como comentarista na ESPN no Australian Open, acredita que a hegemonia do espanhol e do italiano vai durar por muito tempo.

- Eles continuam jogando alguns níveis acima de todo mundo. Mas não são imbatíveis e vários jogadores num dia bom e eles num dia não tão 100% podem surpreender. Porém, se fosse para apostar, diria que eles vão ganhar três dos quatro Slams deste ano, no mínimo.

Gráfico mostra os títulos de Alcaraz e Sinner em Slams desde 2024

Zverev e Medvedev podem surpreender

Entre os candidatos a zebras, Soares aponta grande parte do top 20.

- O segundo grupo do tênis está jogando um tênis altíssimo, do Zverev (Alexander, alemão, número 3 do mundo) para trás, há 12, 15 que estão jogando um nível muito alto que, num dia muito bom, podem aprontar uma surpresa.

Ex-líder do ranking e atual 12º, o experiente Daniil Medvedev, de 29 anos, campeão do ATP 250 de Brisbane, no sábado e vendedor de outros 21 troféus, com destaque para US Open de 2021, é outro que pode surpreender. Quem faz essa ressalva é Domingos Venâncio, comentarista do Sportv:

- Ele começou o ano muito bem e, quando está nessa forma, pode bater qualquer um. A gente viu o Djokovic no auge, na temporada mais perfeita que um jogador fez nos últimos anos, quando ganhou os três primeiros Slams e perdeu na final do último torneio para o Medvedev. Estando bem, com constância, o russo pode, sim, ser um perigo muito grande, tanto para o Sinner quanto para o Alcaraz. Diria até mais para o espanhol, porque está vindo com uma mudança muito pesada em sua estrutura, nunca sabemos se terá um resultado mais positivo de imediato, ou, o que é mais comum, que leve um tempinho para se adequar.

