Djokovic marca presença em jogo da NBA com Lebron e Luka

O astro Novak Djokovic resolveu trocar as quadras de tênis pelas de basquete por uma noite. O sérvio marcou presença na Crypto.com Arena, no último domingo (1), para acompanhar de perto a vitória dominante do Los Angeles Lakers sobre o Sacramento Kings por 128 a 104.

Djokovic aproveita os últimos dias de folga na Califórnia antes de focar no Masters 1000 de Indian Wells. O torneio, que começa nesta semana, marca o retorno do sérvio ao deserto americano em busca de mais um título para o currículo.

Novak Djokovic e Luka Doncic durante partida do Lakers na NBA (Foto: Reprodução Instagram)

Novak Djokovic e Lebron James durante partida do Lakers na NBA (Foto: Reprodução Instagram)

Como foi o jogo?

O time de JJ Redick ditou o ritmo desde o primeiro segundo. Com uma vantagem de dois dígitos construída logo cedo, o Lakers chegou a dobrar o placar sobre o Kings ao fim do primeiro quarto. Sacramento até esboçou uma reação no terceiro período, cortando a distância para 10 pontos, mas o time da casa pisou no acelerador na sequência e liquidou a fatura.

Com o resultado, o Lakers chega a 36-24 na temporada e segue firme na briga pela sexta colocação da Conferência Oeste. Os destaques da noite foram as atuações coletivas, enquanto o Kings contou com os 26 pontos de Nique Clifford, que não foram suficientes para evitar a derrota.

