João Fonseca conhece adversário de estreia em Indian Wells; veja o confronto

João Fonseca reencontra Collignon na estreia na Califórnia

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/03/2026
22:40
Atualizado há 1 minutos
João Fonseca celebra ponto na vitória sobre Thiago Monteiro no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)
imagem cameraJoão Fonseca celebra ponto na vitória sobre Thiago Monteiro no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)
João Fonseca, o brasileiro consolidado como a grande promessa do tênis nacional, conheceu nesta segunda-feira (2) o seu adversário de estreia na chave principal do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

A temporada de 2026 de João Fonseca ganhou um fôlego extra no último final de semana. Após um início de ano com oscilações, o carioca de 19 anos desembarca no Masters 1000 de Indian Wells com o troféu do MGM Slam na bagagem, torneio de exibição em Las Vegas que rendeu ao brasileiro uma premiação milionária após vitória sobre o gigante Reilly Opelka.

Agora, o foco volta ao circuito oficial. João Fonseca estreia na chave principal contra o belga Raphaël Collignon. Os dois se enfrentaram apenas uma vez, em um duelo pela Copa Davis, com vitória do brasileiro por 2 sets a 1. A vitória sobre o belga é um trunfo psicológico importante para João buscar a vaga na chave principal.

O objetivo em Indian Wells é apagar as frustrações recentes. No Australian Open, Fonseca caiu na estreia para Eliot Spizzirri e, na gira sul-americana de saibro, foi parado por Alejandro Tabilo em Buenos Aires. No Rio Open, viveu o "céu e o inferno": após bater Thiago Monteiro, parou nas quartas de final diante do peruano Ignacio Buse.

Entretanto, o Rio de Janeiro deixou boas recordações nas duplas, onde João Fonseca sagrou-se campeão ao lado de Marcelo Melo, título que reforçou sua evolução técnica no jogo de rede e voleios.

João Fonseca e Marcelo Melo com os técnicos Guilherme Teixeira e Daniel Melo após o título do Rio Open (Foto: Fotojump/Divulgação)
O sorteio não foi generoso com o brasileiro no deserto da Califórnia. Caso confirme o favoritismo contra Collignon, João Fonseca terá um desafio de elite: o russo Karen Khachanov, atual número 16 do mundo.

