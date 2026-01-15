Bia Haddad tem dois grandes desafios no Australian Open; saiba quais

Aos 29 anos, Bia Haddad Maia já alcançou pelo menos a terceira rodada em todos os quatro Grand Slams na carreira. E, a partir da noite deste domingo (18), quando começa o Australian Open, a número 1 do Brasil e 59ª do mundo, que estreia contra a cazaque Yulia Putintseva (105ª), tem pelo menos dois grandes desafios em Melbourne.

Um deles é justamente defender os 130 pontos pela terceira rodada do torneio, fase que ela alcançou em solo australiano nas últimas duas edições. Em 2025, a brasileira estreou derrotando a qualifier argentina Julia Riera e, depois, superou a russa Erika Andreeva. Um ano antes, Bia Haddad venceu a tcheca Linda Fruhvirtova e a russa Alina Korneeva.



Até hoje, nas simples, nenhum tenista do país foi além da terceira fase em Melbourne, o que pode ser mais um desafio para a paulistana. Além dela, apenas Gustavo Kuerten, em 2004, venceu duas partidas no primeiro Grand Slam do calendário mundial.

Gráfico mostra os melhores desempenhos de Bia Haddad em Slams (Reprodução/IA)

Bia Haddad estreou em Melbourne em 2018

A primeira participação da paulistana em Melbourne foi em 2018, quando alcançou a segunda rodada. Bia repetiu essa campanha nas duas edições seguintes (2019 e 2022), enquanto, em 2023, sofreu sua única derrota na estreia.

Embora tenha vivido um 2025 com mais derrotas (26) que vitórias (16), Bia Haddad teve bons momentos em Slams. Além dos dois triunfos em Melbourne, a brasileira alcançou as oitavas no US Open e o único tropeço na estreia foi em Roland Garros.

No domingo (11), a número 1 do Brasil estreou na temporada com bons momentos, mas acabou superada pela canadense Victoria Mboko, de 19 anos e 17 do mundo, por 5/7, 6/3 e 6/2, no WTA 500 de Adelaide, na Austrália.

Retrospecto favorável contra rival de estreia

Diante de Putintseva, adversária de estreia em Melbourne, a paulistana soma duas vitórias em dois jogos até agora. Os dois confrontos foram em 2023, em Abu Dhabi e Wimbledon.

Vice em Brisbane, no sábado, a ucraniana Marta Kostyuk, cabeça de chave 20, pode ser a rival de Bia Haddad na segunda rodada. Na estreia, a tenista da Ucrânia encara a francesa Elsa Jaquemot, 59ª.