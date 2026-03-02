menu hamburguer
Tênis

João Fonseca fatura bolada milionária com título em Las Vegas; veja valor

Brasileiro de 19 anos embolsa premiação digna de Grand Slam em torneio de exibição

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/03/2026
07:30
João Fonseca foi campeão do MGM Slam na T-Mobile Arena, em Las Vegas, em cima de Reilly Opelka e garantiu a premiação de US$ 1 milhão (Foto: Chris Unger / Getty Images via AFP)
João Fonseca foi campeão do MGM Slam na T-Mobile Arena, em Las Vegas, em cima de Reilly Opelka e garantiu a premiação de US$ 1 milhão (Foto: Chris Unger / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

João Fonseca deixou Las Vegas com um motivo extra para sorrir: a conta bancária. O título do MGM Slam, conquistado neste fim de semana, rendeu ao jovem carioca uma premiação impressionante de US$ 1 milhão.

continua após a publicidade

João Fonseca foi campeão do MGM Slam na T-Mobile Arena, em Las Vegas, em cima de Reilly Opelka (Foto: Chris Unger / Getty Images via AFP)
João Fonseca foi campeão do MGM Slam na T-Mobile Arena, em Las Vegas, em cima de Reilly Opelka (Foto: Chris Unger / Getty Images via AFP)

Na cotação atual deste início de março de 2026, com o dólar comercial operando na casa dos R$ 5,13, a conquista de João Fonseca se traduz em uma quantia astronômica para os padrões do esporte nacional:

Prêmio em Dólares: US$ 1.000.000,00

Conversão em Reais: R$ 5.130.000,00 (Cinco milhões, cento e treze mil reais).

Para efeito de comparação, o valor recebido por João Fonseca em apenas um fim de semana de exibição é equivalente ao que grandes torneios da ATP e da ITF pagam para quem chega às fases finais de um Grand Slam.

continua após a publicidade

O torneio contou com um investimento pesado da rede MGM para reunir estrelas e promover o esporte. João, que já conta com o suporte de marcas globais, consolida sua imagem como o grande nome do tênis sul-americano na atualidade, unindo resultados de elite a faturamento de estrela.

continua após a publicidade

Como foi a campanha de João Fonseca no MGM Slam?

Quartas: João FONSECA 10 x 6 MONFILS

Semifinal: João FONSECA 10 x 3 BUBLIK

Final: Superou o gigante Reilly Opelka em um duelo de três sets (10x6, 7x10 e 10x5).

circulo com pontos dentroTudo sobre

