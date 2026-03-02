João Fonseca fatura bolada milionária com título em Las Vegas; veja valor
Brasileiro de 19 anos embolsa premiação digna de Grand Slam em torneio de exibição
João Fonseca deixou Las Vegas com um motivo extra para sorrir: a conta bancária. O título do MGM Slam, conquistado neste fim de semana, rendeu ao jovem carioca uma premiação impressionante de US$ 1 milhão.
Na cotação atual deste início de março de 2026, com o dólar comercial operando na casa dos R$ 5,13, a conquista de João Fonseca se traduz em uma quantia astronômica para os padrões do esporte nacional:
Prêmio em Dólares: US$ 1.000.000,00
Conversão em Reais: R$ 5.130.000,00 (Cinco milhões, cento e treze mil reais).
Para efeito de comparação, o valor recebido por João Fonseca em apenas um fim de semana de exibição é equivalente ao que grandes torneios da ATP e da ITF pagam para quem chega às fases finais de um Grand Slam.
O torneio contou com um investimento pesado da rede MGM para reunir estrelas e promover o esporte. João, que já conta com o suporte de marcas globais, consolida sua imagem como o grande nome do tênis sul-americano na atualidade, unindo resultados de elite a faturamento de estrela.
Como foi a campanha de João Fonseca no MGM Slam?
Quartas: João FONSECA 10 x 6 MONFILS
Semifinal: João FONSECA 10 x 3 BUBLIK
Final: Superou o gigante Reilly Opelka em um duelo de três sets (10x6, 7x10 e 10x5).
