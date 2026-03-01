João Fonseca x Gael Monfils disputam no MGM Slam: horário e onde assistir

João Fonseca tem um grande desafio neste domingo (1): ele enfrenta o experiente francês Gael Monfils pela terceira edição do MGM Slam, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A competição, que reúne oito tenistas de alto nível em um formato dinâmico, começa a ser transmitida às 20h55 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com apenas 19 anos, Fonseca, 38º colocado no ranking da ATP, volta à quadra apenas uma semana após conquistar o título de duplas no Rio Open. Do outro lado da rede, o veterano Monfils, de 39 anos e 170º do mundo, promete dificultar a vida do jovem.

➡️ Conheça Gael Monfils, adversário de João Fonseca no MGM Slam

🎾✅ Ficha técnica

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de março de 2026, às 20h55 (de Brasília)

📍Local: Las Vegas, EUA

📺 Onde assistir: Sportv3, GeTV (youtube)

🤑🎾 Aposte na vitória de João Fonseca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Formato rápido e bolada em jogo

O torneio de exibição é famoso por sua premiação atrativa e agilidade. O grande campeão do MGM Slam embolsará 1 milhão de dólares, o que equivale a mais de R$ 5,1 milhões na cotação atual.

A competição tem duração de apenas um dia, com os jogos seguindo o formato de tie-break de 10 pontos. Por não integrar o calendário oficial do circuito e não contar pontos para o ranking da ATP, o evento se torna uma excelente vitrine para o brasileiro.

continua após a publicidade

O MGM Slam é visto como uma oportunidade para Fonseca ganhar visibilidade e somar experiência, mantendo a sequência de partidas após se recuperar de uma lesão na lombar que o obrigou a abandonar dois torneios no início da temporada 2026.

João Fonseca comemora ponto na derrota para o peruano Ignacio Buse no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

Estrelas em quadra

Fonseca é o mais jovem entre os oito participantes, que incluem grandes nomes do circuito mundial. A primeira rodada do MGM Slam terá quatro embates de peso:

Taylor Fritz (7º do mundo) x Tommy Paul (22º)

Reilly Opelka x Casper Ruud

João Fonseca x Gael Monfils

Nick Kyrgios x Alexander Bublik (Top 10)

Os vencedores de cada partida avançam para a semifinal. A terceira e última rodada define quem leva para casa o prêmio milionário.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial