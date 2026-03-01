João Fonseca x Gael Monfils disputam no MGM Slam: horário e onde assistir
O brasileiro é o mais jovem dos oito participantes
João Fonseca tem um grande desafio neste domingo (1): ele enfrenta o experiente francês Gael Monfils pela terceira edição do MGM Slam, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A competição, que reúne oito tenistas de alto nível em um formato dinâmico, começa a ser transmitida às 20h55 (de Brasília).
Com apenas 19 anos, Fonseca, 38º colocado no ranking da ATP, volta à quadra apenas uma semana após conquistar o título de duplas no Rio Open. Do outro lado da rede, o veterano Monfils, de 39 anos e 170º do mundo, promete dificultar a vida do jovem.
🎾✅ Ficha técnica
🗓️ Data e horário: domingo, 1º de março de 2026, às 20h55 (de Brasília)
📍Local: Las Vegas, EUA
📺 Onde assistir: Sportv3, GeTV (youtube)
Formato rápido e bolada em jogo
O torneio de exibição é famoso por sua premiação atrativa e agilidade. O grande campeão do MGM Slam embolsará 1 milhão de dólares, o que equivale a mais de R$ 5,1 milhões na cotação atual.
A competição tem duração de apenas um dia, com os jogos seguindo o formato de tie-break de 10 pontos. Por não integrar o calendário oficial do circuito e não contar pontos para o ranking da ATP, o evento se torna uma excelente vitrine para o brasileiro.
O MGM Slam é visto como uma oportunidade para Fonseca ganhar visibilidade e somar experiência, mantendo a sequência de partidas após se recuperar de uma lesão na lombar que o obrigou a abandonar dois torneios no início da temporada 2026.
Estrelas em quadra
Fonseca é o mais jovem entre os oito participantes, que incluem grandes nomes do circuito mundial. A primeira rodada do MGM Slam terá quatro embates de peso:
- Taylor Fritz (7º do mundo) x Tommy Paul (22º)
- Reilly Opelka x Casper Ruud
- João Fonseca x Gael Monfils
- Nick Kyrgios x Alexander Bublik (Top 10)
Os vencedores de cada partida avançam para a semifinal. A terceira e última rodada define quem leva para casa o prêmio milionário.
