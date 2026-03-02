Mesmo sem jogar, João Fonseca sobe posições no ranking; entenda

Campeão do torneio-exibição MGM Slam, neste domingo, em Las Vegas, João Fonseca, mesmo sem ter disputado eventos da ATP na semana passada, voltou a subir no ranking. Nesta segunda-feira (2), o número 1 do Brasil ganhou três posições, assumindo o 35º lugar.



➡️Mini-craques do Futuro: Bonini e o desafio da transição para o profissional

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

continua após a publicidade

A subida do carioca, de 19 anos, na nova lista da ATP se deve à queda de três rivais diretos: o grego Stefanos Tsitsipas, que perdeu 13 posições e aparece na 43ª, o canadense Denis Shapovalov, que caiu três e está como o 39º, e o tcheco Tomas Machac, que era o 32º e, agora, é o 50º.

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

João Fonseca volta em Indian Wells

Em março, o número 1 do Brasl tem, ao todo, 255 pontos a defender. No Masters 1000 de Indian Wells, cuja chave será sorteada nesta segunda e o torneio começa quarta, João Fonseca venceu uma partida ano passado (30 pontos). Caso não chegue na segunda semana do evento californiano, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira defenderá o título do Challenger de Phoenix (175 pontos), que começa dia 9. E, a partir de 18, tem início o Masters 1000 de Miami, onde o jovem brasileiro alcançou a terceira rodada em 2025 (50 pontos).

A evolução do ranking de João Fonseca em 2026 (Reprodução)

Até agora, em partidas de simples, em torneios de ATP em 2026, João Fonseca soma uma vitória (contra Thiago Monteiro, na estreia do Rio Open), há duas semanas, em quatro jogos.

continua após a publicidade

Vale lembrar que, no torneio no Jockey Club, o brasileiro foi campeão de duplas, ao lado do mineiro Marcelo Melo.