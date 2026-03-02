Joia do tênis brasileiro, João Fonseca começou 2026 com o pé direito e o troféu na mão. Em uma performance dominante no MGM Slam, torneio de exibição que reuniu nomes de peso do circuito mundial em Las Vegas, o carioca de 19 anos confirmou o favoritismo precoce e garantiu seu primeiro título da temporada ao derrotar o norte-americano Reilly Opelka na grande decisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

João Fonseca foi campeão do MGM Slam na T-Mobile Arena, em Las Vegas, em cima de Reilly Opelka (Foto: Chris Unger / Getty Images via AFP)

Como foi a campanha de João Fonseca no MGM Slam?

O torneio, disputado em formato de tiebreaks rápidos, exigiu reflexos afiados e agressividade, características que João Fonseca sobrou em quadra. O brasileiro não se intimidou com a experiência dos adversários e despachou grandes nomes da ATP com autoridade.

Nas quartas de final, João passou pelo veterano francês Gael Monfils por 10 a 6. Na semifinal, o brasileiro foi ainda mais avassalador, não dando chances ao cazaque Alexander Bublik e fechando em 10 a 3.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do seu tenista favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

A final colocou frente a frente o estilo agressivo de João Fonseca contra o saque de Reilly Opelka. Em uma partida decidida no detalhe (melhor de três tiebreaks), o brasileiro mostrou maturidade para segurar o ímpeto do gigante americano.

continua após a publicidade

1º Set: João Fonseca 10 x 6 Opelka

2º Set: Opelka 10 x 7 João Fonseca

3º Set: João Fonseca 10 x 5 Opelka

Com a vitória, João Fonseca leva para casa não apenas o troféu, mas uma fatia da premiação milionária do evento, que contou com estrelas como Taylor Fritz, Tommy Paul, Casper Ruud e Nick Kyrgios.