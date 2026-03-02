menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

João Fonseca garante primeiro título do ano em torneio de exibição

Jovem brasileiro domina torneio de exibição em Las Vegas

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/03/2026
00:15
Atualizado há 1 minutos
João Fonseca foi campeão do MGM Slam na T-Mobile Arena, em Las Vegas, em cima de Reilly Opelka (Foto: Chris Unger / Getty Images via AFP)
imagem cameraJoão Fonseca foi campeão do MGM Slam na T-Mobile Arena, em Las Vegas, em cima de Reilly Opelka (Foto: Chris Unger / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Joia do tênis brasileiro, João Fonseca começou 2026 com o pé direito e o troféu na mão. Em uma performance dominante no MGM Slam, torneio de exibição que reuniu nomes de peso do circuito mundial em Las Vegas, o carioca de 19 anos confirmou o favoritismo precoce e garantiu seu primeiro título da temporada ao derrotar o norte-americano Reilly Opelka na grande decisão.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

João Fonseca foi campeão do MGM Slam na T-Mobile Arena, em Las Vegas, em cima de Reilly Opelka (Foto: Chris Unger / Getty Images via AFP)
João Fonseca foi campeão do MGM Slam na T-Mobile Arena, em Las Vegas, em cima de Reilly Opelka (Foto: Chris Unger / Getty Images via AFP)

Como foi a campanha de João Fonseca no MGM Slam?

O torneio, disputado em formato de tiebreaks rápidos, exigiu reflexos afiados e agressividade, características que João Fonseca sobrou em quadra. O brasileiro não se intimidou com a experiência dos adversários e despachou grandes nomes da ATP com autoridade.

Nas quartas de final, João passou pelo veterano francês Gael Monfils por 10 a 6. Na semifinal, o brasileiro foi ainda mais avassalador, não dando chances ao cazaque Alexander Bublik e fechando em 10 a 3.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do seu tenista favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

A final colocou frente a frente o estilo agressivo de João Fonseca contra o saque de Reilly Opelka. Em uma partida decidida no detalhe (melhor de três tiebreaks), o brasileiro mostrou maturidade para segurar o ímpeto do gigante americano.

continua após a publicidade

1º Set: João Fonseca 10 x 6 Opelka
2º Set: Opelka 10 x 7 João Fonseca
3º Set: João Fonseca 10 x 5 Opelka

Com a vitória, João Fonseca leva para casa não apenas o troféu, mas uma fatia da premiação milionária do evento, que contou com estrelas como Taylor Fritz, Tommy Paul, Casper Ruud e Nick Kyrgios.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias