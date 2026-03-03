Tênistória: Há 19 anos, Djokovic e Nadal fizeram primeira final em Indian Wells

Conteúdo Especial

Maior rivalidade (em número de jogos, 60) da história do tênis mundial masculino, o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal disputaram, ao todo, 28 finais. A primeira delas foi há quase 19 anos, no Masters 1000 de Indian Wells, que começa nesta quarta-feira.



Pentacampeão do torneio californiano (em 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016) e recordista de títulos desse nível (40), Djokovic era o 13º do mundo naquela semana de março de 2007. Na ocasião, o tenista espanhol, vice-líder do ranking, venceu o rival por 6/2 e 7/5 para ficar com o título. No ano seguinte, o sérvio, já como o terceiro do mundo, venceria pela primeira vez a competição americana, derrotando o anfitrião Mardy Fish na decisão.

Djokovic venceu o espanhol três vezes em Indian Wells

Djokovic e Nadal voltaram a se enfrentar outras três vezes no primeiro Masters 1000 da temporada. E o sérvio levou a melhor nas semifinais de 2008 e 2016 e na decisão de 2011.

Enquanto o ex-tenista espanhol, que perdeu 31 dos 60 jogos contra o rival, aposentou em novembro de 2024, o sérvio, nesta semana, aos 38 anos, retorna a Indian Wells com 51 vitórias em 62 partidas na competição. Sua estreia foi há 20 aos, então como o 67º do mundo, e derrota para o francês Julien Benneteau na primeira rodada.

Com 418 vitórias e 95 derrotas em Masters 1000 na carreira, Djokovic jogou cinco dos nove torneios desse nível em 2025. Foram três tropeços em estreias (em Indian Wells, Monte Carlo e Madri), uma semifinal (em Xangai) e uma decisão, em Miami.

Ex-líder do ranking e atual teceiro, o sérvio soma cinco triunfos e um revés na temporada, na final do Australian Open, no início de fevereiro, quando foi superado pelo espanhol Carlos Alcaraz. O Grand Slam no Melbourne Park foi o único torneio que Nole disputou em 2026.

Sérvio e Federer são penta em Indian Wells

Caso conquiste o hexa desta vez, o sérvio vai ultrapassar o suíço Roger Federer (vencedor em 2004, 2005, 2006, 2012 e 2017) em número de títulos em Indian Wells, isolando-se como o principal recordista.

