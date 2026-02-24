Bia Haddad cai na estreia do WTA de Mérida e amplia sequência negativa

A brasileira Bia Haddad Maia sofreu mais um revés na temporada. Na noite da última segunda-feira (23), ela foi eliminada na estreia do WTA 500 de Mérida, no México, após derrota para a britânica Katie Boulter por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4.

continua após a publicidade

➡️Loio no Lance! João Fonseca foi da frustração nas simples ao alívio nas duplas

➡️Demoliner perde paciência com a ATP e defende Rio Open: 'Dinheiro falou mais alto'

A eliminação aumenta a sequência negativa da brasileira na temporada 2026. Atual número 66 do ranking, Bia Haddad soma, até o momento, sete derrotas em oito jogos, sem vencer uma partida em chaves principais. A única vitória do ano aconteceu no qualifying do WTA 1000 de Doha.

Com a vitória na estreia, Katie Boulter avança às oitavas de final e aguarda a definição da adversária no duelo entre Camila Osorio e Janice Tjen. Já Bia Haddad tem como próximo torneio em sua agenda o WTA 1000 de Indian Wells, no início de março.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Bia Haddad reage durante partida de simples feminina contra a canadense Victoria Mboko no Adelaide International 2026, em Adelaide, em 12 de janeiro de 2026. (Foto: Michael ERREY/AFP)

Bia Haddad tem início de temporada conturbado

Bia Haddad retornou ao circuito mundial em 2026 após encerrar a temporada anterior mais cedo. Em setembro de 2025, após o WTA 250 de Seul, ela anunciou uma pausa para "cuidar da mente e do corpo" e buscar uma recuperação para a temporada seguinte. A brasileira vinha de eliminações precoces nos principais torneios, incluindo o SP Open, em que era favorita, e chegou ao seu pior ranking em três anos.

continua após a publicidade

Apesar da pausa, o início da nova temporada não foi positivo para Bia Haddad, que segue acumulando resultados negativos. Em janeiro, ela caiu na primeira rodada do WTA 500 de Adelaide, do Australian Open e na estreia do WTA 500 de Abu Dhabi.

Em fevereiro, ela foi eliminada no qualifying do WTA 1000 de Doha, mas entrou como lucky loser na chave principal. Porém, acabou derrotada na primeira rodada. Após o torneio, Bia Haddad anunciou o fim da parceria com o treinador Rafael Piciaroni, que durava desde 2020. O WTA de Mérida marcou a primeira competição da paulistana sem o técnico.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial