Relembre cases de sucesso do Rio Open e da Maratona do Rio

Dois dos principais eventos da Cidade Maravilhosa, a Maratona do Rio e o Rio Open foram tema de um dos painéis do Palco Lance! no Rio Innovation Week nesta sexta-feira (15). Sob o olhar atento do público, 'O Rio de tênis: da raquete e da corrida' foi mediado por Olivia Richardson, Head de Marketing & Coms da PRIO (maior companhia independente de óleo e gás do Brasil), e contou com participação de Bernardo Langoni, Diretor de Negócios da Dream Factory/Maratona do Rio, e de Enio Ribeiro, Diretor Comercial da IMM Esportes e Entretenimento/Rio Open.



Na abertura do painel, os convidados falaram sobre o que está por trás do boom do termo 'wellness':

O fim do 'achismo' no futebol: dados entram em campo para decidir

- Essa tendência de bem-estar vinha numa crescente e a pandemia ajudou a acelerar. Na corrida de rua, foram 3 booms: na décade de 1970, 2000 e agora. Há crescimento de corredores da geração Z, e muitos deles correm por estilo de vida - apontou Bernardo.



Enio, por sua vez, deu sua opinião sobre o tema:



- Não vejo como uma tendência, porque veio para ficar. Nos últimos anos houve um aumento da da expectativa de vida. Quando eu tinha 20 anos, quem tinha 60 parecia que estava pisando na cova. Hoje estou perto do 60 e não me sinto pisando em cova nenhuma - contou o Diretor da IMM.

A vocação do Rio para receber grandes eventos e sua beleza inconfundível foi um ponto em comum entre os dois convidados do painel:



- O Brasil, de uma maneira geral, tem espaços incríveis para a prática esportiva, e o Rio é um convite ao exercício, com clima ameno o tempo todo - pontuou Enio.

- E, a partir do momento que a cidade recebe eventos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, pode sediar eventos que são referências, como a Maratona e o Rio Open - salientou Bernardo.

Para os diretores da Maratona do Rio e do Rio Open, não faltam cases de sucesso em seus eventos.



- A nossa vocação é de eventos ao vivo, 80% dos corredores vêm de fora. Vem não só para o evento, mas para passar dias e movimentar a economia da cidade - contou Langoni.

Na Corida da Ponte, realizada recentemente, Bernardo citou outro case de sucesso da Dream Factory: substituir os famosos copinhos d'água por sachês e premiar todos os atletas que cruzaram a linha de chegada com eles. O resultado foi a Ponte Rio-Niterói sem lixo e a Baía de Guanabara sem esse tipo de resíduos.

Segundo o diretor da Maratona do Rio, premiar os atletas na Marina da Glória, tendo o Pão de Açúcar como pano de fundo, é uma dos grandes acertos da prova.

Pão de Açúcar e Cristo Redentor como diferenciais

No Rio Open, um dos cartões postais mais famosos da cidade (e do país) é também um trunfo:



- Temos a quadra central mais bonita do mundo. Na quadra central de Roland Garros você não vê torre Eiffel, na do Us Open você não vê a Estátua da Liberdade. No Rio Open, o público vê o Cristo Redentor - comparou Enio.

Nos últimos anos, a mais tradicional corrida de rua da Cidade Maravilhosa tem o patrocínio da Adidas, que faz campanha de comunicação no mês da prova e já é o tênis mais usado pelos participantes.

Por falar em patrocínio, durante sete anos o Rio Open contou com a parceria do Santander, que, desde que passou a investir também na Fórmula-1, abriu mão do único ATP 500 da América do Sul.



- Aí fizemos um processo e fechamos com a XP, que também patrocina o João Fonseca (número 1 do Brasil e 52 do mundo) - contou Enio.



E o jovem tenista, que completa 19 anos no próximo dia 21, é um dos grandes legados do torneio que é disputado desde 2014 no Jockey Club.



- O João Fonseca se interessou pelo tênis por ir ao Rio Open. A maior audiência do podcast The New Balls Please (apresentado pelo ex-tenista, comentarista, palestrante e autor Fernando Meligeni e pelo jornalista Fernando Nardini) foi uma entrevista do João Fonseca no Rio Open. Ele é um grande legado do torneio conta Enio.