Fã de tênis, Ronaldo Fenômeno quer jogar torneio ITF em 2026

Ícone do futebol, Ronaldo Nazário tem estado cada vez mais presente no mundo do tênis. Fã da modalidade, ele tem acompanhado as partidas do Miami Open, e esteve no Hard Rock Stadium, neste sábado (28), para a final entre Aryna Sabalenka e Coco Gauff. O Fenômeno declarou que deseja se arriscar dentro das quadras ainda neste ano.

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Ronaldo enjoying some tennis in Miami 👋 #MiamiOpen pic.twitter.com/nltAw62XJ0 — Tennis Channel (@TennisChannel) March 27, 2026

Ronaldo treina tênis há anos e já declarou que tem se interessado mais por assistir ao esporte com raquete do que a jogos de futebol. Idealizador do Galácticos Open, torneio beneficente que reúne ex-atletas profissionais das quadras e gramados, o Fenômeno se comprometeu a investir na modalidade.

— Eu tenho evoluído, tenho melhorado. Tenho que ajustar algumas coisinhas aí e acho que no segundo semestre vou me aventurar pra jogar um ITF 50+ - disse, em entrevista durante a transmissão da ESPN.

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Em dezembro de 2025, Ronaldo chegou a bater uma bolinha com Carlos Alcaraz, antes da partida de exibição entre o espanhol e o brasileiro João Fonseca, em Miami.

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Ronaldo acompanhou partidas do Miami Open (Foto: Reprodução)

Ronaldo dá sorte a Sabalenka e vê vitória de Sinner

O Fenômeno já havia acompanhado a vitória de Sabalenka sobre Elena Rybakina, na semifinal do Miami Open, e neste sábado (28), viu a bielorrussa conquistar o título do torneio. Ronaldo é amigo pessoal de Georgios Frangulis, noivo da tenista, e tem uma relação próxima com o casal.

Ainda na sexta-feira (27), o herói do penta também testemunhou a vitória de Jannik Sinner por 2 sets a 0 sobre Alexander Zverev na semifinal do torneio. O italiano volta à quadra neste domingo (29), para disputar o título com o theco Jiri Lehecka.

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