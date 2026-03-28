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Fã de tênis, Ronaldo Fenômeno quer jogar torneio ITF em 2026

Ídolo do futebol acompanhou o jogo entre Sabalenka e Gauff, na final do Miami Open

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Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 28/03/2026
19:06
Ronaldo treina tênis e acompanha os torneios do circuito profissional (Foto: Divulgação Galácticos Open)
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Ícone do futebol, Ronaldo Nazário tem estado cada vez mais presente no mundo do tênis. Fã da modalidade, ele tem acompanhado as partidas do Miami Open, e esteve no Hard Rock Stadium, neste sábado (28), para a final entre Aryna Sabalenka e Coco Gauff. O Fenômeno declarou que deseja se arriscar dentro das quadras ainda neste ano.

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Ronaldo treina tênis há anos e já declarou que tem se interessado mais por assistir ao esporte com raquete do que a jogos de futebol. Idealizador do Galácticos Open, torneio beneficente que reúne ex-atletas profissionais das quadras e gramados, o Fenômeno se comprometeu a investir na modalidade.

— Eu tenho evoluído, tenho melhorado. Tenho que ajustar algumas coisinhas aí e acho que no segundo semestre vou me aventurar pra jogar um ITF 50+ - disse, em entrevista durante a transmissão da ESPN.

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Em dezembro de 2025, Ronaldo chegou a bater uma bolinha com Carlos Alcaraz, antes da partida de exibição entre o espanhol e o brasileiro João Fonseca, em Miami.

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Ronaldo acompanhou partidas do Miami Open
Ronaldo acompanhou partidas do Miami Open (Foto: Reprodução)

Ronaldo dá sorte a Sabalenka e vê vitória de Sinner

O Fenômeno já havia acompanhado a vitória de Sabalenka sobre Elena Rybakina, na semifinal do Miami Open, e neste sábado (28), viu a bielorrussa conquistar o título do torneio. Ronaldo é amigo pessoal de Georgios Frangulis, noivo da tenista, e tem uma relação próxima com o casal.

Ainda na sexta-feira (27), o herói do penta também testemunhou a vitória de Jannik Sinner por 2 sets a 0 sobre Alexander Zverev na semifinal do torneio. O italiano volta à quadra neste domingo (29), para disputar o título com o theco Jiri Lehecka.

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