Time Shamell domina desafios individuais e sai na frente no Jogo das Estrelas do NBB

Com o novo formato do Jogo das Estrelas do NBB, o Time Shamell aproveitou os torneios individuais para abrir vantagem na contagem geral do evento no Ibirapuera. Sob as novas regras, onde cada conquista individual soma pontos para a equipe, o esquadrão do "Lenda" venceu dois dos três desafios da noite.

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Ginásio do Ibirapuera recebe Jogo das Estrelas 2026 (Foto:Isabella Zuppo)<br>

Desafio de enterradas

Túlio da Silva, representante do Time Shamell, conquistou o título do Torneio de Enterradas por decisão unânime dos jurados no Ginásio do Ibirapuera. O ala-pivô demonstrou frieza ao converter a cesta logo na primeira tentativa, enquanto seu oponente, Lucas Brandão (Time Felício), teve dificuldades e precisou de mais tempo para completar o fundamento.

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Além da avaliação técnica dos jurados, o público também teve voz ativa na disputa, participando da votação em tempo real através do canal oficial do NBB no WhatsApp. Com o troféu, Túlio somou dois pontos para a equipe de Shamell na contagem geral do Jogo das Estrelas.

Desafio dos 3 pontos

Daniel Von Haydin levou a melhor em uma disputa no Desafio de Três Pontos. O ala converteu 13 arremessos, superando por pouco o americano Jordan Williams, que anotou 12 das 25 tentativas possíveis. Com a vitória garantida na última bola, o cestinha somou dois pontos para o Time Felício na contagem geral do Jogo das Estrelas.

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Desafio de Habilidades

Alê Verizzi, do Vasco, e Lucas Nakka, do Pato Basquete, foram os semifinalistas do Desafio de Habilidades do Jogo das Estrelas. Os jogadores começaram a disputa empatados, mas o armador da equipe paranaense demonstrou maior precisão ao acertar o alvo do passe primeiro. Com a vitória na etapa, Nakka garantiu dois pontos importantes para o Time Shamell na contagem geral do evento.