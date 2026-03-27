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Após 15 anos seguidos, Djokovic desiste do Masters 1000 de Monte Carlo

Desistência do sérvio foi anunciada pela organização do torneio

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 27/03/2026
17:32
O sérvio Novak Djokovic na final do Australian Open contra o espanhol Carlos Alcaraz (Foto: by IZHAR KHAN / AFP)
imagem cameraO sérvio Novak Djokovic na final do Australian Open contra o espanhol Carlos Alcaraz (Foto: IZHAR KHAN / AFP)
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Pela primeira vez em 15 anos, Novak Djokovic não disputará o Masters 1000 de Monte Carlo, no principado de Mônaco. O sérvio escolheu desistir da disputa no saibro por conta de uma lesão no ombro, que o tirou também do Miami Open, no mês de março.

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A vaga do número 3 do mundo ficará com o argentino Sebastián Báez, o primeiro na lista de espera. A desistência de Djokovic foi anunciada pela organização do torneio, por meio das redes sociais:

Organização do Masters 1000 de Monte Carlo anuncia desistência de Novak Djokovic (Foto: Reprodução/ Instagram)
Organização do Masters 1000 de Monte Carlo anuncia desistência de Novak Djokovic (Foto: Reprodução/ Instagram)

Tradução: "Novak Djokovic desistiu do torneio. Desejamos-lhe tudo de bom e esperamos vê-lo em breve nas quadras."

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O físico vem castigando o atleta, que, aos 38 anos, participou de apenas duas competições em 2026: Australian Open e Indian Wells. No torneio australiano, Djokovic chegou até a final, mas foi superado por Carlos Alcaraz, número 1 do ranking da ATP. Em Indian Wells, caiu ainda nas oitavas de final.

Em Monte Carlo, Djokovic disputou quatro finais e se consagrou campeão nos anos de 2015 e 2023, contra Tomas Berdych e Rafael Nadal, respectivamente. É a primeira vez, desde 2011, que ele ficará fora da disputa.

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Djokovic lidou com lesão durante o Indian Wells

Em março, Djokovic iniciou sua 12ª caminhada no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, lidando com um obstáculo físico. O sérvio, recordista de títulos no deserto da Califórnia, sofreu com dores, problema que tem afetado diretamente seu saque.

— Tenho tentado superar esse problema. É um pouco estranho: quanto mais eu saco, melhor me sinto, mas a sensação piora se eu sinto frio. Se fico cinco ou seis minutos sem sacar, os primeiros serviços do game tornam-se dolorosos.

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