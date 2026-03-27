Após 15 anos seguidos, Djokovic desiste do Masters 1000 de Monte Carlo

Pela primeira vez em 15 anos, Novak Djokovic não disputará o Masters 1000 de Monte Carlo, no principado de Mônaco. O sérvio escolheu desistir da disputa no saibro por conta de uma lesão no ombro, que o tirou também do Miami Open, no mês de março.

continua após a publicidade

➡️ Sabalenka x Gauff, um tira-teima na final do Miami Open

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A vaga do número 3 do mundo ficará com o argentino Sebastián Báez, o primeiro na lista de espera. A desistência de Djokovic foi anunciada pela organização do torneio, por meio das redes sociais:

Organização do Masters 1000 de Monte Carlo anuncia desistência de Novak Djokovic (Foto: Reprodução/ Instagram)

Tradução: "Novak Djokovic desistiu do torneio. Desejamos-lhe tudo de bom e esperamos vê-lo em breve nas quadras."

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

O físico vem castigando o atleta, que, aos 38 anos, participou de apenas duas competições em 2026: Australian Open e Indian Wells. No torneio australiano, Djokovic chegou até a final, mas foi superado por Carlos Alcaraz, número 1 do ranking da ATP. Em Indian Wells, caiu ainda nas oitavas de final.

Em Monte Carlo, Djokovic disputou quatro finais e se consagrou campeão nos anos de 2015 e 2023, contra Tomas Berdych e Rafael Nadal, respectivamente. É a primeira vez, desde 2011, que ele ficará fora da disputa.

continua após a publicidade

Djokovic lidou com lesão durante o Indian Wells

Em março, Djokovic iniciou sua 12ª caminhada no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, lidando com um obstáculo físico. O sérvio, recordista de títulos no deserto da Califórnia, sofreu com dores, problema que tem afetado diretamente seu saque.

— Tenho tentado superar esse problema. É um pouco estranho: quanto mais eu saco, melhor me sinto, mas a sensação piora se eu sinto frio. Se fico cinco ou seis minutos sem sacar, os primeiros serviços do game tornam-se dolorosos.

Leia mais no Lance!

➡️ Sinner protagoniza feito inédito com a vaga na semifinal em Miami; vídeo

➡️ Brasil 2 x 0 França: João Fonseca em sua primeira vitória em ATP

➡️ Partida sem quebras de serviço termina com virada épica no Miami Open