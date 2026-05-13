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Rafael Nadal esclarece rumores sobre se tornar presidente do Real Madrid

Nas redes sociais, o ex-tenista desmentiu as informações

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/05/2026
13:57
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Rafael Nadal em ação pela Espanha
imagem cameraRafael Nadal em ação pela Espanha (Foto: Patrícia de Melo Moreira / AFP)
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Após boatos de que Rafael Nadal teria interesse em se candidatar à presidência do Real Madrid, o ex-tenista se pronunciou nas redes sociais. Em coletiva na última terça-feira (12), Florentino Pérez, presidente do clube merengue, convocou novas eleições para o conselho administrativo, afirmando que não pretende deixar o cargo depois de uma temporada sem títulos.

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Nas redes sociais, Nadal foi enfático ao esclarecer os rumores. Segundo ele, os boatos não condizem com a verdade.

"Li informações que me relacionam com possíveis candidaturas à presidência do Real Madrid. Gostaria de esclarecer que essas informações não são verdadeiras."

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Real Madrid vive crise na temporada

A temporada 2025/26 do Real Madrid foi uma das piores da história recente do clube. Pela segunda vez consecutiva, a equipe terminou o ano sem conquistar nenhum título importante. Na La Liga, viu o Barcelona ser campeão com folga. Na Champions League, foi eliminado nas quartas de final para o Bayern de Munique.

O ambiente nos bastidores também foi turbulento. Nas últimas semanas, vieram à tona episódios como a briga entre Valverde e Tchouaméni, que terminou com o uruguaio indo ao hospital após levar um soco do francês. O caso se somou a outros conflitos internos, incluindo o tapa de Antonio Rüdiger em Álvaro Carreras e a polêmica viagem de Mbappé à Itália durante o período de recuperação de lesão.

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Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez em coletiva (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez em coletiva (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

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