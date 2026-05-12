Rafael Jodar ultrapassa João Fonseca no ranking após jogo em Roma
Espanhol avançou às quartas nesta terça feira (12)
O espanhol Rafael Jodar ultrapassou o brasileiro João Fonseca no ranking mundial da ATP após avançar às quartas de final do Masters 1000 de Roma. A vitória sobre o norte-americano Learner Tien nesta terça-feira (12) garantiu ao espanhol mais 200 pontos na classificação.
Com o resultado, Jodar chegou aos 1461 pontos e assumiu provisoriamente a 29ª colocação do mundo. João Fonseca caiu para o 30º lugar, com 1435 pontos.
Vitória dominante em Roma
Jodar confirmou a classificação ao derrotar Tien por 6/1 e 6/4 em 1h15 de partida. O espanhol dominou o primeiro set e reagiu rapidamente após sair atrás no início da segunda parcial.
Campanha histórica no saibro
Esta é a segunda vez que Jodar alcança as quartas de final de um Masters 1000 disputado no saibro. Antes de Roma, ele também havia chegado entre os oito melhores em Madri, onde foi eliminado por Jannik Sinner.
Enquanto o brasileiro vinha consolidado no top 30 nas últimas semanas, o espanhol aproveitou a boa sequência nos torneios de saibro para ultrapassá-lo pela primeira vez. Jodar ainda pode ampliar a vantagem sobre João Fonseca caso avance às semifinais do torneio italiano, já que o brasileiro foi eliminado na sua estreia do campeonato.
