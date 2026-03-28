Sabalenka é campeã do Miami Open e conquista Sunshine Double

Aryna Sabalenka é campeã do Miami Open 2026. Neste sábado (28), a número 1 do mundo superou a norte-americana Coco Gauff por 2 sets a 1 (6/4, 4/6 e 6/3), no Hard Rock Stadium, e confirmou seu segundo título do torneio. Com o resultado, ela se torna a quinta mulher da história a conquistar o Sunshine Double, ou seja, se tornou campeã de Indian Wells e Miami Open na mesma temporada.

continua após a publicidade

➡️Após 15 anos seguidos, Djokovic desiste do Masters 1000 de Monte Carlo

➡️Entrevistão: Meligeni relembra histórias e fala da fase de João Fonseca e Bia

A bielorrussa chegou à decisão sem perder nenhum set, marca derrubada por Gauff, que fez jogo duro. Apesar de demonstrar certa falta de confiança em quadra, ela conseguiu pressionar a líder do ranking com saques potentes. Mesmo assim, Sabalenka permaneceu dominante no jogo, e cresceu no momento decisivo para erguer seu terceiro troféu na temporada.

Outras quatro mulheres já conquistaram o Sunshine Double na história: Steffi Graff, em 1994 e 1996, Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016), e Iga Swiatek (2022).

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Coco Gauff durante a final do Miami Open (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi o jogo

1º set

Coco Gauff começou o jogo no saque, mas foi Sabalenka quem ditou o ritmo nos primeiros games. A bielorrussa conseguiu a quebra logo de cara e confirmou o serviço na sequência para abrir 2/0. Gauff reagiu ao vencer o terceiro game de zero, mas parecia sofrer com falta de confiança em quadra. No quarto game, mesmo cometendo dupla falta, a norte-americana salvou três break points e diminuiu a desvantagem.

continua após a publicidade

Sabalenka manteve o domínio do jogo e conseguiu mais uma quebra, sacando para o set em 5/2. Rapidamente, ela confirmou o serviço e venceu o primeiro set.

2º set

Gauff voltou com uma postura diferente na segunda parcial. Mais incisiva, ela confirmou o serviço no primeiro game e ficou perto de quebrar a rival na sequência. Porém, novamente transpareceu nervosismo: no quinto game, a americana chegou a abrir 40-15, mas cedeu pontos em erros não forçados e viu Sabalenka chegar ao break point. No sufoco, Coco Gauff segurou a pressão e confirmou o serviço.

O duelo seguiu quente e equilibrado até o décimo game, quando Gauff cresceu no momento decisivo e finalmente conseguiu quebrar Sabalenka, empatando a partida.

3º set

Embalada pelo final do set anterior, Gauff iniciou a parcial com um ace, aumentando a pressão para o lado de Sabalenka. Porém, a número 1 do mundo não se abateu e, com devoluções potentes, conseguiu a quebra de serviço para sair na frente. Ela abriu 3-1 após confirmar dois saques em sequência.

Novamente, o set seguiu equilibrado, com as duas jogadoras soltando o braço nos saques. Não houve quebras até o game decisivo, em que Sabalenka veio avassaladora. Ela fechou a parcial em 6/3 para confirmar o título.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial