Após eliminação em Roma, João Fonseca disputa torneio na Alemanha

João Fonseca azedou uma eliminação logo na estreia do Masters 1000 de Roma no último sábado (9). Agora, ainda na temporada de saibro, direciona suas atenções para o próximo compromisso: ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. O torneio acontece entre os dias 17 e 23 de maio e é o último antes do prestigiado Roland Garros, em Paris.

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➡️ João Fonseca fará estreia como cabeça de chave em Roland Garros 2026

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O brasileiro participará do ATP de Hamburgo pela primeira vez e terá pela frente uma "mini Copa do Mundo" do tênis. Fonseca disputará contra um quadro fortíssimo, que inclui quatro atletas do top 10: Alexander Zverev (3º), Felix Aliassime (5º), Ben Shelton (6º) e Lorenzo Musetti (9º). Além do aguardado retorno do dinamarquês Holger Rune, recuperado de uma grave lesão no tendão de Aquiles.

Confira a agenda prevista de João Fonseca:

ATP 500 de Hamburgo (saibro) - 17 de maio a 23 de maio Roland Garros (saibro) - 24 de maio a 8 de junho

João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)

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João Fonseca fará estreia como cabeça de chave em Roland Garros

Em busca do título inédito,Fonseca não terá pela frente os primeiros colocados do ranking ATP nas rodadas iniciais de Roland Garros. Como está garantido entre os 32 melhores do mundo, o tenista garantiu o "posto" de cabeça de chave no Grand Slam pela primeira vez na carreira.

Não é a primeira vez que Fonseca "lidera" a chave de um grande torneio no mês de maio. No último sábado (9), o brasileiro fez sua estreia como cabeça no Masters 1000 de Roma, após passar de "bye" na primeira rodada. A derrota para o sérvio Hamad Mededovic, porém, encerrou sua participação precocemente.