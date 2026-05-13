Após eliminação, Zverev critica quadra de Roma: 'A pior em que já joguei'

Nesta terça-feira (12), Alexander Zverev, número 3 do ranking do ATP, foi eliminado ainda nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma, na Itália. O alemão desperdiçou quatro match points e foi derrotado para o italiano Luciano Darderi, com direito a um pneu (6 a 0) no terceiro set. Após a eliminação, Zverev criticou a quadra, mas afirmou que poderia ter jogado melhor.

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— Acho que é a pior quadra em que eu já joguei na vida. No juvenil, profissional, Futures, treino, nunca joguei numa quadra com qualidade tão ruim. Tive um match point, e a bola passou por cima da minha cabeça. Tive um break point, e a bola rolou.

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Apesar das críticas ao saibro em que jogou, o alemão reconheceu que deveria ter ganhado a partida, mas não fez por merecer. Além disso, elogiou a atuação de Darderi, 20º colocado do ranking mundial. Zverev era um dos favoritos ao título no Aberto de Roma, mas abriu espaço para a "zebra" acontecer no torneio.

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— Eu deveria ter vencido em dois sets. Essa é a história. Claro, o terceiro set foi dele. Ele jogou um tênis incrível.

Alexander Zverev na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: THIBAUD MORITZ / AFP)

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Na próxima fase, Darderi terá pela frente o espanhol Rafael Jodar, que, com o desempenho em Roma, ultrapassou João Fonseca no ranking da ATP. O brasileiro, cabeça de chave número 27 do torneio, foi eliminado logo na estreia, na segunda rodada, para o sérvio Hamad Medjedovic. Jodar chegou aos 1461 pontos e assumiu provisoriamente a 29ª colocação do mundo, enquanto Fonseca caiu para o 30º lugar, com 1435.

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