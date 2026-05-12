João Fonseca fará estreia como cabeça de chave em Roland Garros 2026

Boas notícias para os fãs brasileiros de tênis. Em busca do título inédito, João Fonseca não terá pela frente os primeiros colocados do ranking ATP nas rodadas iniciais de Roland Garros. Como está garantido entre os 32 melhores do mundo, o tenista garantiu o "posto" de cabeça de chave no Grand Slam pela primeira vez na carreira.

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Não é a primeira vez que João "lidera" a chave de um grande torneio no mês de maio. No último sábado (9), o brasileiro fez sua estreia como cabeça no Masters 1000 de Roma, após passar de "bye" na primeira rodada. A derrota para o sérvio Hamad Mededovic, porém, encerrou sua participação precocemente.

O segundo Grand Slam da temporada está previsto para acontecer a partir do dia 24 de maio, quando começa a fase eliminatória. Assim como no Aberto de Roma, João Fonseca entra na competição com uma vantagem estratégica importante: ele evita enfrentar outros favoritos no início, além de estrear já na segunda rodada.

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Nesta temporada, o brasileiro soma 10 triunfos em 18 partidas oficiais. O histórico positivo contra veteranos e a experiência adquirida desde a vitória no Rio Open 2024 – primeira de sua carreira em circuito ATP – dão ao carioca a confiança necessária para defender os pontos que somou na Europa no ano passado: 30 em Madri, 10 em Roma e os expressivos 100 pontos de Roland Garros.

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Brasileiro tem compromisso antes de Roland Garros

João Fonseca confirmou sua participação inédita no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, no final de abril. O torneio, que começa em 17 de maio, será o último grande teste de fogo do carioca antes de Roland Garros, o ponto alto da temporada de saibro, que inicia em 24 de maio em Paris.

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A competição em solo alemão será uma verdadeira "mini Copa do Mundo" do tênis. Fonseca terá pela frente um quadro fortíssimo, que inclui quatro atletas do top 10: Alexander Zverev (3º), Felix Aliassime (5º), Ben Shelton (6º) e Lorenzo Musetti (9º). Além do aguardado retorno do dinamarquês Holger Rune, recuperado de uma grave lesão no tendão de Aquiles.

João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)

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