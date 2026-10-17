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João Fonseca encerra temporada e só volta em 2027

Número 1 do Brasil defenderia o título do ATP 500 da Basileia a partir do dia 26

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 10:14
Atualizado há 0 minutos
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Número 1 do Brasil, João Fonseca defenderia o título do ATP 500 da Basileia, na Suíça, que começa no dia 26, o maior da carreira até aqui. Mas, neste sábado, o tenista carioca, de 20 anos, que se recupera de lesão no abdômen, anunciou que só voltará às quadras, em torneios ATP, em 2027.

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'Oi, pessoal. Queria passar aqui para atualizar vocês sobre o restante da temporada.

Como muitos acompanharam, optei por não disputar a gira asiática para focar 100% na minha recuperação. O objetivo era voltar a tempo de defender o título na Basileia e encerrar o ano no Masters 1000 de Paris. No entanto, em conjunto com a minha equipe, entendi que ainda não estou em condições ideais para competir no nível que gostaria e que não precisamos apressar a minha volta. Assim, decidimos priorizar a recuperação e focar no planejamento para 2027.

Obrigado pelo carinho e pela torcida de sempre ao longo de todo o ano. Nos vemos em breve, em quadra. Seguimos!", disse o número 29 do mundo, em vídeo divulgado nas redes sociais e antecipado pela assessoria de imprensa.

João Fonseca venceu 20 das 33 partidas que fez em 2026, sem ter alcançado nenhuma semifinal de torneios ATP. Seu último jogo foi em 14 de setembro, na vitória sobre o suíço Dominic Stricker, na Copa Davis, no Rio de Janeiro. Duas semanas antes, o número 1 do país desistiu de jogar o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, por causa da lesão no abdômen.

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Auge em Slams e Masters

Em 2026, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira conquistou seus maiores feitos em Grand Slams e em Masters 1000 como profissional, alcançando as quartas de final. Em Majors, a façanha foi em Roland Garros, com direito à maior vitória da carreira, contra o sérvio Novak Djokovic, ex-líder do ranking e então quarto, na terceira rodada, de virada, após estar perdendo por 2 sets a 0. Foi o segundo triunfo do jovem carioca contra um top 10 na carreira. Em Masters, o feito foi alcançado em Monte Carlo, em abril, também no saibro, quando seu algoz foi o então número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev.

A temporada também foi marcada pelos inéditos desafios de João Fonseca contra os dois principais tenistas do circuito nos últimos anos. Contra o italiano Jannik Sinner, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, em março, o brasileiro chegou a ter três set points na primeira parcial, mas perdeu por duplo 7/6, recebendo elogios do rival. Já diante do espanhol Carlos Alcaraz, na segunda fase do Masters 1000 de Miami, duas semanas depois, o carioca foi superado por duplo 6/4.

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João Fonseca x Alcaraz em dezembro

Apesar de ter encerrado a temporada em torneios ATP, o número 1 do Brasil estará em ação no dia 12 de dezembro, contra Alcaraz. A partida-exibição será realizada no Nubank Parque, o estádio do Palmeiras, em São Paulo.

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