Entenda o incrível equilíbrio nos pontos disputados entre Sinner e Alcaraz

Domingo, no 16º capítulo da principal rivalidade do tênis mundial da atualidade, o anfitrião Jannik Sinner superou Carlos Alcaraz e conquistou o bicampeonato do ATP Finals de Turim, na Itália. Foi o sexto troféu do vice-líder do ranking na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca

➡️ Dupla mista em Los Angeles-2028 deve ser a mais forte da história; entenda

➡️ Ex-líder do ranking, Kafelnikov faz previsão sobre João Fonseca no ATP Finals

➡️ 'Um dos adversários mais difíceis', diz campeão olímpico sobre João Fonseca

Curiosamente, embora o espanhol (número 1 do mundo) lidere o confronto direto, com 10 vitórias, há um incrível equilíbrio nos pontos disputados entre ambos: 1.651 para cada (contando apenas os jogos de ATP, excluindo o único duelo de Challenger até hoje, em Alicante, na Espanha, em 2019, vencido pelo anfitrião) . A informação é do escritor e social media francês Bastien Fachan.

continua após a publicidade

Único a disputar as quatro finais de Grand Slam da temporada (foi bicampeão do Abertod da Austrália e venceu Wimbledon pela primeira vez), Sinner encerra 2025 com 57 vitórias em 63 partidas.

Alcaraz joga a Davis

Já Alcaraz, que tem 70 triunfos em 79 jogos e oito títulos no ano, ainda joga, nesta semana, a reta final da Copa Davis. Na quinta-feira, a Espanha enfrenta a República Tcheca, em Bolonha, na Itália.

continua após a publicidade

Das 16 partidas até hoje entre Sinner e Alcaraz, nada menos que seis, mais do que qualquer outra temporada, foram em 2025. Ao todo, Alcaraz venceu o rival quatro vezes neste ano, com destaque para as finais de Roland Garros e do US Open. Antes, três vezes foi o máximo que eles duelaram na mesma temporada, o que aconteceu em 2024, 2023 e 2022. Já 2021 marcou o início dessa rivalidade, com triunfo do espanhol, na segunda rodada do Masters 1000 de Paris.

No dia 8 de dezembro, o líder do ranking vai fazer uma partida-exibição com João Fonseca, número 1 do Brasil e 24 do mundo. O jovem carioca, de 19 anos, inicia a pré-temporada na próxima segunda-feira (24).

Italiano Jannik Sinner é abraçado pelo espanhol Carlos Alcaraz após a vitória na decisão do ATP Finals de Turim (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)



