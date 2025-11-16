AO VIVO: Acompanhe a final inédita de Sinner e Alcaraz pelo ATP Finals

Neste domingo (16) o espanhol número um do mundo, Carlos Alcaraz, enfrenta na sua primeira final do torneio de elite o número dois e atual vencedor do ATP Finals, Jannik Sinner. A decisão está prevista para às 14h pelo horário de Brasília.

A final coloca frente a frente os dois maiores nomes da nova geração e protagonistas absolutos da temporada. Este será o sexto confronto entre Alcaraz e Sinner apenas em 2025, em uma rivalidade que já é considerada a maior do esporte. Nos cinco encontros anteriores este ano, o espanhol leva vantagem com quatro vitórias, incluindo finais épicas no US Open e em Roland Garros.

Pré-jogo

Pré-jogo: Carlos Alcaraz entra em quadra para a grande final.

Pré-jogo: Jannik Sinner entra em quadra para a grande final.

Pré-jogo: Essa é a oitava final deles desde Pequim 2024

Pré-jogo: Carlos Alcaraz finaliza treino

Pré-jogo: Torcida italiana ovaciona Sinner após vaga na final

Pré-jogo: Perfis compararam jogada de Alcaraz na fase de grupos com o astro Roger Federer em 2018

Pré-jogo: Se vencer, Carlos Alcaraz quebrará jejum espanhol de 27 anos. O último conterrâneo a levar um título de ATP Finals foi Alex Corretja em 1998 após vencer o também espanhol Carlos Moyá.

Pré-jogo: Alcaraz também posta comemorando

Pré-jogo: Sinner comemora a ida para a final

Para sua primeira final no ATP Finals, Alcaraz derrotou Aliassime

O espanhol carimbou seu passaporte para a finalíssima na tarde de sábado (15), em Turim, ao dominar o canadense Félix Auger-Aliassime, oitavo do ranking, em uma atuação sólida e agressiva.

Alcaraz não deu chances ao adversário e fechou a semifinal em sets diretos, com parciais de 6-2 e 6-4, confirmando o favoritismo em uma partida que durou 1 hora e 22 minutos, de acordo com o placar oficial.

O fenômeno espanhol, que já garantiu a posição de número 1 ao final do ano, agora se prepara para o confronto mais aguardado da temporada. Do outro lado da rede estará o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo e o grande herói local.