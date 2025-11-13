De Minaur vence e pode fazer história no ATP Finals; entenda

Primeiro australiano, desde 2004, com Lleyton Hewitt, a disputar o ATP Finals, ano passado, Alex de Minaur pode alcançar inédita semifinal, nesta semana, em Turim. Depois da vitória, nesta quinta-feira (13), sobre o americano Taylor Fritz (6º), por 7/6 e 6/3, o número sete do mundo, de 26 anos, fica na torcida por Carlos Alcaraz. Caso o líder do ranking derrote o italiano Lorenzo Musetti, também nesta quinta, o tenista nascido em Sydney vai garantir vaga à próxima fase, como o segundo lugar do Grupo Jimmy Connors.

Na terça-feira, o número 1 da Austrália perdera uma batalha de três sets para Musetti.



Em 2024, De Minaur debutou no torneio e sofreu três derrotas: para o campeão, o italiano Jannik Sinner, para o russo Daniil Medvedev, e para Fritz.

Líder de triunfos em quadra rápida na atual temporada (43), o australiano, caso avance, deverá reencontrar Sinner na semifinal, no sábado. Isso porque o número 2 do mundo venceu as duas partidas que fez, pelo Grupo Bjorn Borg: contra o alemão Alexander Zverev e o canadense Felix Auger-Aliassime.

Em busca de ser o terceiro do país na semi do ATP Finals

- Eu me comprometi com a maneira com a qual joguei do primeiro ao último ponto e estou muito orgulhoso da mentalidade agressiva que adotei na partida - celebrou De Minaur, que tenta ser o terceiro do país a avançar às semifinais. Até hoje, apenas John Newcombe (em 1973 e 74) e Hewitt (2001, 2002 e 2004) alcançaram tal feito.

