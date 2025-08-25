Bia Haddad estreia terça no US Open; veja horário e onde assistir

Após a derrota na estreia do WTA de Monterrey, no México, semana passada, Bia Haddad Maia inicia a campanha no US Open nesta terça-feira, 26, às 12h (de Brasília). A número 1 do Brasil e 22 do mundo, de 29 anos, terá pela frente a britânica Sonay Kartal, 51ª do ranking, de 23, com transmissão dos canais ESPN e Sportv, na TV fechada, e da plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Rival derrotou Bia Haddad em Indian Wells

Nesta terça, a paulistana tentará interomper a sequência de quatro derrotas consecutivas, três delas em estreias. Além do torneio mexicano, Bia Haddad não avançou à segunda rodada de Toronto e de Cincinnati. Sua última vitória foi na estreia de Wimbledon, sobre a sérvia Rebecca Sramkova.

Esse será apenas o segundo jogo entre as duas tenistas. No primeiro, em março, também na quadra rápida, no WTA 1000 de Indian Wells, a britânica derrotou a brasileira com facilidade, por 6/2 e 6/1.

Em Grand Slams, na atual temporada, Bia Haddad tem como melhor resultado a terceira rodada do Aberto da Austrália, em janeiro. Depois, a brasileira acumulou algumas derrotas em estreias, inclusive na de Roland Garros, em maio. Em junho, no terceiro Slam da temporada, a paulistana parou na segunda rodada.

No US Open, Bia Haddad soma quatro participações, a melhor delas foi ano passado (vídeo abaixo). Na ocasião, a número 1 do Brasil só parou nas quartas de final.

Já Kartal disputa o US Open pela primeira vez. Em Slams, o melhor resultado da britânica foi ter chegado às oitavas de final de Wimbledon, no final de junho.

Bia Haddad x Sonay Kartal na estreia do US Open

📅 Dia: terça, 26 de agosto de 2025;

⏰ Horário: 12h (de Brasília);

🗺️ Local: Nova York, EUA

📺 Onde assistir: Sportv, ESPN e Disney+ (streaming pago)