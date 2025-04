Djokovic elogia João Fonseca e aponta missão de parar nova geração

Apesar de não estar concorrendo, João Fonseca recebeu elogios durante a premiação do Laureus nesta segunda-feira (21). Novak Djokovic compareceu ao evento e aproveitou para conceder algumas entrevistas para emissoras brasileiras. Para o "ge", o veterano comentou a fase do brasileiro e desejou sorte ao jovem tenista de 18 anos.

- São todos os sinais muito positivos. Obviamente agora está começando a carreira. Está começando tudo, ainda há sensações que irá encontrar, mas tenho observado que tem um bom time, boa família, muito estável e sóido. Desejo sorte a ele, e a todos os brasileiros que querem um outro número 1 depois do Guga - disse o sérvio.

Ainda sobre o brasileiro, Djokovic comentou com outros meios como o "TNT Sports" e o "SBT" na premiação. O sérvio elogiou João Fonseca e destacou a nova geração, citando também Jakub Mensik, campeão de Miami em cima dele.

- Ele é um jogador impressionante, parece muito maduro para sua idade, parece estar no bom caminho - apontou Nole, que completou:

- Fonseca é certamente uma dessas promessas, Mensik que me derrotou em Miami é outro, toda geração tem novos jogadores, para mim é bem itneressante observar toda geração que vem com novos jogadores e eu aidna estou jogando. Espero ainda seguir jogando pelos próximos anos e impedí-los de ganhar. Vamos ver.

Vale destacar que Djokovic pode enfrentar João Fonseca nas quartas de final do Masters 1000 de Madri, que começa nesta quarta-feira (23). O brasileiro enfrentará um qualifier que conhecerá nesta terça-feira (22) e joga na quinta, já o veterano do tênis só joga no sábado (26).

