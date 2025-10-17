Djokovic faz graça ao perder mais uma vez para Sinner; vídeo

Ídolo na Arábia Saudita, o sérvio Novak Djokovic, quinto da ATP e dono de 24 títulos do Grand Slam, foi chamado a dar uma entrevista em quadra mesmo após sua derrota (a sexta consecutiva) para o italiano Jannik Sinner em 6/4 6/2 e arrancou risos com sua sinceridade. A partida foi válida pela semifinal do Six Kings Slam, torneio-exibição que não conta pontos para o ranking.

Djokovic abriu a entrevista sendo questionado sobre o jogo, no qual ele pouco conseguiu impor diante do rival, em especial em seus games de saque. Claramente frustrado, Djokovic decidiu relaxar agradecendo ao público e o apoio que os sauditas dão ao tênis e comparecem em peso em eventos como o Six Kings Slams.

- Vocês têm comparecido este ano. Ano passado todos os jogos e também estavam lotados. Vocês nos amam e nós amamos vocês, muito obrigado pelo apoio - pontuou o sérvio, que, só neste ano, perdera para o rival nas semifinais de Roland Garros e de Wimbledon. Antes ele foi superado por Sinner na decisão do Masters 1000 de Xangai e an semifnal do Aberto da Austrália, ambos ano passado. Em 2023, a primeira da sequência de seis derrotas seguidas: na semifinal da Copa Davis.

- Peço desculpas de não ter dado a vocês um jogo um pouco mais longo, mas a culpa não foi minha e sim foi dele ali - disse, arrancando risos do público.



- Da minha parte, eu tentei intimidá-lo no fim do jogo, pressionar seus games, levar os últimos games a coisas como 30 iguais, não deu. Ele parecia um trem a todo vapor, destruindo a bola de tudo que é lugar da quadra, jogando com agressividade com forehand, sacando bem, eu tentei, mas não fui eficiente.

Djokovic e seu amor pelo esporte

Então o sérvio foi questionado se após uma carreira tão vitoriosa ainda valia a pena competir aos 38 anos, sendo superados por jovens como Sinner de 23.



- Sempre vale a pena. Sempre. Vale a pena pelo meu amor ao tênis, o amor que eu tenho de estar em quadra, de competir e de estar diante de pessoas que apoiam e admiram. Sempre vale a pena - respondeu.

O italiano Jannik Sinner na vitória sobre o sérvio Novak Djokovic (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)





