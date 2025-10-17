menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Ingrid e Laura são a esperança do Brasil no Rio Ladies Open

Dupla busca vaga à final nesta sexta-feira

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/10/2025
11:33
Ingrid Martins (e) e Laura Pigossi estão na semifinal do Rio Ladies Open (Foto: Daniel Righetti/Divulgação)
imagem cameraIngrid Martins (e) e Laura Pigossi estão na semifinal do Rio Ladies Open (Foto: Daniel Righetti/Divulgação)
De todas as brasileiras que entraram em quadra no Rio Ladies Open, na Techset, na Barra da Tijuca, a carioca Ingrid Martins e a paulista Laura Pigossi são as únicas que seguem no torneio. Na noite de quinta-feira, a dupla, principal favorita, venceu um jogo que começou tranquilo, mas terminou dramático contra Sada Nahimana, de Burundi, e a francesa Carole Monnet, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2 5/7 10/8.

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Parceira de João Fonseca, Ingrid exalta dupla carioca: Exemplo
➡️ Tenista do Burundi traz representatividade negra ao Rio Ladies Open
➡️ Exclusivo: histórias inusitadas de Maria Esther Bueno, furtada por rival em hotel

- Foi um jogo muito difícil, as meninas jogaram super bem. Conseguimos nos impor no começo do jogo, nos momentos importantes dominamos principalmente a rede. No segundo set perdemos um match-point no 5 a 3 no saque, elas se soltaram, mas a gente se manteve viva e jogar em casa sempre é bom, a torcida ajudou muito e no super tie-break foi no coração - contou Pigossi, que, em Tóquio-2021, ao lado de Luisa Stefani, conquistou uma inédita medalha olímpica para o país: o bronze.

Ingrid destacou a coragem para vencer a segunda seguida na Techset:

- Nos momentos importantes, como no super tie-break, quem ganha é quem é mais corajosa, temos muita ciência disso. Nós pensamos grande, isso tira um pouco a pressão, focamos na execução, em sermos agressivas, fazendo nosso jogo. Com mentalidade de tudo que queríamos fazer - disse.

Ingrid e Laura buscam final nesta sexta

Nesta sexta (17), não antes das 19h (de Brasília), Ingrid e Laura (vice-campeãs do SP Open, mês passado) buscam mais uma final contra a croata Tara Wuerth e a espanhola Leyre Gormaz, que passaram pela dupla da brasileira Ana Candiotto e da argentina Julia Riera, por 6/0 7/6(3). Outra dupla brasileira, de Luiza Fullana e Thaísa Pedretti, foi superada pela espanhola Irene Burrillo e a georgiana Ekaterina Gorgodze, por 6/1 6/4.

Laura Pigossi em ação no Rio Ladies Open, na Barra da Tijuca (Foto: Felipe Figueiredo/Divulgação)
Laura Pigossi em ação no Rio Ladies Open, na Barra da Tijuca (Foto: Felipe Figueiredo/Divulgação)

