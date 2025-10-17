Ingrid e Laura são a esperança do Brasil no Rio Ladies Open

De todas as brasileiras que entraram em quadra no Rio Ladies Open, na Techset, na Barra da Tijuca, a carioca Ingrid Martins e a paulista Laura Pigossi são as únicas que seguem no torneio. Na noite de quinta-feira, a dupla, principal favorita, venceu um jogo que começou tranquilo, mas terminou dramático contra Sada Nahimana, de Burundi, e a francesa Carole Monnet, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2 5/7 10/8.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Parceira de João Fonseca, Ingrid exalta dupla carioca: Exemplo

➡️ Tenista do Burundi traz representatividade negra ao Rio Ladies Open

➡️ Exclusivo: histórias inusitadas de Maria Esther Bueno, furtada por rival em hotel

- Foi um jogo muito difícil, as meninas jogaram super bem. Conseguimos nos impor no começo do jogo, nos momentos importantes dominamos principalmente a rede. No segundo set perdemos um match-point no 5 a 3 no saque, elas se soltaram, mas a gente se manteve viva e jogar em casa sempre é bom, a torcida ajudou muito e no super tie-break foi no coração - contou Pigossi, que, em Tóquio-2021, ao lado de Luisa Stefani, conquistou uma inédita medalha olímpica para o país: o bronze.



Ingrid destacou a coragem para vencer a segunda seguida na Techset:

continua após a publicidade

- Nos momentos importantes, como no super tie-break, quem ganha é quem é mais corajosa, temos muita ciência disso. Nós pensamos grande, isso tira um pouco a pressão, focamos na execução, em sermos agressivas, fazendo nosso jogo. Com mentalidade de tudo que queríamos fazer - disse.

Ingrid e Laura buscam final nesta sexta

Nesta sexta (17), não antes das 19h (de Brasília), Ingrid e Laura (vice-campeãs do SP Open, mês passado) buscam mais uma final contra a croata Tara Wuerth e a espanhola Leyre Gormaz, que passaram pela dupla da brasileira Ana Candiotto e da argentina Julia Riera, por 6/0 7/6(3). Outra dupla brasileira, de Luiza Fullana e Thaísa Pedretti, foi superada pela espanhola Irene Burrillo e a georgiana Ekaterina Gorgodze, por 6/1 6/4.

continua após a publicidade