Parceira de João Fonseca, Ingrid Martins celebra a dupla carioca: ‘Exemplo’

Número 69 do mundo e terceira melhor duplista do país, Ingrid Martins, aos 29 anos, tem em um dos jovens parceiros de academia, na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, um exemplo: João Fonseca. Ontem, a também carioca, como o número 1 do Brasil, estreou com vitória no Rio Ladies Open, na Techset, na Barra da Tijuca. Ao lado da paulista Laura Pigossi, a dupla, principal favorita venceu o duelo brasileiro contra Leticia Vidal e Sofia da Cruz Mendonça, por duplo 6/1.

Perguntada pelo Lance! sobre como é a parceria com o melhor tenista do país, de apenas 19 anos, Ingrid respondeu:

- É ótima a convivência, adoro o pessoal da Yes Tennis, uma academia muito boa, que está ajudando muito o tênis do Rio de Janeiro a evoluir. Ter o João lá comigo, vê-lo treinando, é um exemplo pra mim, apesar de ser bem mais novo que eu (risos). Eu até brinco que somos os cariocas no circuito. Não sei se já existiu, mas é raro ter dois cariocas jogando ATP e WTA. É um prazer estar junto nessa.

Ingrid Martins e João Fonseca em treino no Rio (Reprodução)

Antes de se profissionalizar, a terceira melhor duplista do país estudou, treinou e competiu pela Universidade da Carolina do Sul, nos EUA, fase que ela considera fundamental em sua formação.

- Muito importante, mal treinava dupla antes de ir pra faculdade. Lá que consegui exercitar mais essa parte de duplas, eles dão muito valor ao jogo de rede, voleio. Foi muito importante esse processo até de amadurecimento tenístico e pessoal também. Foram quatro anos da minha vida no sentido de evolução e crescimento a curto e longo prazo - contou a ex-número 47 do mundo, seu melhor ranking na carreira até aqui, dona de dois títulos de duplas em torneios da WTA.

Mês passado, Ingrid e Laura chegaram à final do SP Open, no Parque Villa-Lobos. Segundo a tenista paulista, é um motivo de alegria retomar essa parceria:



- É muito bom poder voltar a jogar com a Gri, a gente se diverte muito em quadra, temos uma energia parecida. É muito bom poder voltar depois do SP Open, poder jogar aqui com ela, na casa dela, é sempre incrível. E a gente se acertou no lado agora também, ela na esquerda, eu na direita. A gente se dá super bem.

Ingrid e Laura voltam à quadra nesta quinta

Na Olimpíada de Tóquio-2020, Pigossi, ao de Luisa Stefani (22ª), conquistou a primeira medalha olímpica da história do país, um emocionante bronze. Curiosamente, a derrota na final do SP Open foi para Stefani e a húngara Timea Babos.

Laura e Ingrid voltam à quadra na quinta-feira, pelas quartas de final, em torno das 19h (de Brasília), contra Sada Nahimana, do Burundi, e a francesa Carole Monnet. Torcida, certamente, não vai faltar para a dupla anfitriã conquistar mais um triunfo no saibro carioca.

Laura Pigossi em ação no Rio Ladies Open, na Barra da Tijuca (Foto: Felipe Figueiredo/Divulgação)



