Tênis

Com João Fonseca em quadra, Rio Open divulga detalhes sobre venda de ingressos

Vendas começam em novembro

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 16/10/2025
17:03
João Fonseca na vitória na estreia da Laver Cup (Foto: Divulgação)
João Fonseca na vitória na estreia da Laver Cup (Foto: Divulgação)
  Matéria
  Mais Notícias

O Rio Open 2026 acontece no Jockey Club Brasileiro, entre os dias 14 e 22 de fevereiro. Nesta quinta-feira (16), a organização do evento divulgou informações sobre os ingressos para assistir às partidas do torneio. João Fonseca, atual número 45 do mundo, foi o segundo nome confirmado nesta edição do campeonato.

Início das vendas

A pré-venda, oferecida a clientes Claro e XP, começa no dia 4 de novembro, às 12h (de Brasília) e vai até dia 11 do mesmo mês. Já as vendas para o público geral tem início a partir de 11 de novembro, também às 12h.

Ainda não há informações sobre os preços dos ingressos . Segundo as redes sociais da competição, mais detalhes serão divulgados nos próximos dias, nos canais oficiais do Rio Open.

Nomes já confirmados

Até agora, quatro tenistas tiveram a participação confirmada na edição de 2026 do Rio Open. O primeiro a ser anunciado foi o italiano Lorenzo Musetti, bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e 8º colocado do ranking mundial.

Após ele, o brasileiro João Fonseca, de 19 anos, foi confirmado. Esta será a quarta vez que o número 45 do mundo disputa o Rio Open. Foi neste torneio que o tenista venceu suas duas primeiras partidas de ATP, contra o francês Arthur Fils e o chileno Cristian Garin. Na época, era o 655° colocado do ranking mundial e, com os resultados, subiu mais de 100 posições.

João Fonseca na derrota na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica (Divulgação)
João Fonseca na derrota na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica (Foto: Divulgação)

Além dos dois, o francês Gael Monfils, em processo de aposentadoria, e o italiano Matteo Berrettini, ex-número 6 do mundo, também foram anunciados.

