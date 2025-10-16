O Rio Open 2026 acontece no Jockey Club Brasileiro, entre os dias 14 e 22 de fevereiro. Nesta quinta-feira (16), a organização do evento divulgou informações sobre os ingressos para assistir às partidas do torneio. João Fonseca, atual número 45 do mundo, foi o segundo nome confirmado nesta edição do campeonato.

Início das vendas

A pré-venda, oferecida a clientes Claro e XP, começa no dia 4 de novembro, às 12h (de Brasília) e vai até dia 11 do mesmo mês. Já as vendas para o público geral tem início a partir de 11 de novembro, também às 12h.

Ainda não há informações sobre os preços dos ingressos . Segundo as redes sociais da competição, mais detalhes serão divulgados nos próximos dias, nos canais oficiais do Rio Open.

Nomes já confirmados

Até agora, quatro tenistas tiveram a participação confirmada na edição de 2026 do Rio Open. O primeiro a ser anunciado foi o italiano Lorenzo Musetti, bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e 8º colocado do ranking mundial.

Após ele, o brasileiro João Fonseca, de 19 anos, foi confirmado. Esta será a quarta vez que o número 45 do mundo disputa o Rio Open. Foi neste torneio que o tenista venceu suas duas primeiras partidas de ATP, contra o francês Arthur Fils e o chileno Cristian Garin. Na época, era o 655° colocado do ranking mundial e, com os resultados, subiu mais de 100 posições.

Além dos dois, o francês Gael Monfils, em processo de aposentadoria, e o italiano Matteo Berrettini, ex-número 6 do mundo, também foram anunciados.