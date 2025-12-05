Neymar manda recado a João Fonseca sobre corte de cabelo: 'Se precisar de ajuda é só chamar'
Tenista prometeu raspar o cabelo após título do ATP da Basileia
Nesta quinta-feira (4), Neymar, astro do Santos, usou as redes sociais para mandar um recado a outro grande nome do esporte: o tenista João Fonseca. A conexão entre futebol e tênis aconteceu por conta da promessa que Fonseca fez ao conquistar o ATP 500 da Basileia, na Suíça. Na ocasião, o carioca assumiu o compromisso de raspar o cabelo em caso de título, o que não se concretizou até hoje.
Ronaldo Fenômeno manda recado para João Fonseca: 'Vai pagar a promessa?'
João Fonseca deixa Trump para trás e se torna o nome mais buscado do Brasil; veja
Promessa é dívida: João Fonseca anuncia novo patrocinador de modo inusitado
A promessa se estendeu também a Guilherme Teixeira, treinador de Fonseca, mas essa já foi cumprida. Enquanto isso, a data que o tenista irá raspar o cabelo ainda é um mistério, mas certo é que Neymar, que já teve diferentes penteados ao longo da carreira, é mais um personagem nesta história, que já envolve até Ronaldo Fenômeno.
O post de Neymar tem uma foto de anos atrás do jogador, quando utilizava o cabelo moicano e platinado, com a legenda: "Aê galera! Avisa o João Fonseca que se ele precisar de ajuda pra cumprir a promessa e mudar o visual, é só chamar, tá? Tá aí essa relíquia pra não me deixar mentir. #NossoMelhorTáchegando"
João Fonseca anuncia novo patrocinador de modo inusitado
Um dos principais nomes do esporte brasileiro na atualidade, o tenista João Fonseca passa a ser patrocinado pelo Mercado Livre. O anúncio veio de maneira inusitada: na campanha promocional, o atleta recebe um aparelho de corte de cabelo, embalado em uma caixa da empresa.
A brincadeira faz referência à promessa feita por João Fonseca após a conquista do ATP 500 da Basileia. Na ocasião, ele assumiu o compromisso de raspar os cabelos volumosos em caso de título. A ideia da "prenda" veio do treinador Guilherme Teixeira, que sabe muito bem o quanto o tenista é apegado às madeixas.
