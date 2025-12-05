João Fonseca x Carlos Alcaraz, em Miami; horário e onde assistir

Mesmo sendo apenas uma exibição, o primeiro duelo entre João Fonseca e Carlos Alcaraz promete atrair os holofotes do tênis mundial nesta segunda-feira (8), em Miami. O confronto acontece no loanDepot Park, casa do Miami Marlins, da Major League Baseball, e começa em torno das 22h15 (de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv. O Lance! transmite em tempo real.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Virada de João Fonseca sobre argentino é eleita a segunda maior do ano; vídeo

A primeira atração da noite de segunda-feira, no Miami Invitational, será entre as anfitriãs Amanda Anisimova e Jessica Pegula, às 21h (de Brasília). Logo em seguida, a primeira faz dupla com o brasileiro em disputa de um supertiebreak (10 pontos) contra a compatriota e Alcaraz. Após a dupla mista, o número 1 do Brasil desafia o líder do ranking.



➡️João Fonseca cumpre a promessa e raspa o cabelo antes de duelo com Alcaraz

➡️Vídeo: Nadal diz que é cedo para João Fonseca incomodar Alcaraz e Sinner

➡️Quem é Fullana, brasiliense que venceu o terceiro torneio seguido

continua após a publicidade

Em coletiva de imprensa, Alcaraz não poupou elogios ao pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club:

- João é um jogador especial e incrível. A potência que ele tem é incrível, um saque muito bom. Para mim, o saque foi o que mais me custava quando eu surgi (no circuito). O João tem uma direita 'bestial' também.

João Fonseca vê Alcaraz como exemplo

Para o número 1 do Brasil, que embarca nesta sexta para Miami, o líder do ranking é um exemplo dentro e fora das quadras:

- Ele nos incentiva muito a acreditar e a manter a motivação para sermos melhores jogadores. É um tenista que representa muito bem uma forma de levar as coisas com tranquilidade, sempre sorrindo, mas ao mesmo tempo se dedicando e trabalhando duro. Vai ser um dia com muitos ensinamentos, vai ser muito legal, ainda mais com um cara como ele, com quem sempre tive uma boa relação. Sempre que nos cruzamos, a gente se cumprimenta e conversa um pouquinho, ele é muito gente fina.

continua após a publicidade

O evento no loanDepot Park conta com o patrocínio do Itaú:

- O tênis é um reflexo de tudo o que o Itaú acredita: planejamento, consistência, respeito, foco e superação. Há 50 anos, a marca constrói uma das trajetórias mais sólidas e consistentes do esporte no Brasil. Do apoio à base ao patrocínio de grandes atletas e eventos internacionais, transformamos o tênis em uma plataforma de transformação social, relacionamento e experiência -, explica Rodrigo Montesano, superintendente de Experiência e Conexões de marca do Itaú Unibanco.



