menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Herói da Itália na Davis vai participar da pré-temporada de Carlos Alcaraz

Italiano Flavio Cobolli é o atual 22º do mundo

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
13:40
Carlos Alcaraz após garantir vaga na final do ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
imagem cameraCarlos Alcaraz após garantir vaga na final do ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Número 22 do mundo, Flavio Cobolli será o parceiro de Carlos Alcaraz na pré-temporada, segundo o diário espanhol 'Marca'. Mês passado, o italiano, de 23 anos, foi o herói da conquista do sexto título de seu país na Copa Davis.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Vídeo: Nadal diz que é cedo para João Fonseca incomodar Alcaraz e Sinner
➡️Quem é Fullana, brasiliense que venceu o terceiro torneio seguido

Em 2025, o tenista da Itália alcançou seu melhor ranking na carreira (17º, em julho) e conquistou dois troféus de ATP, ambos no saibro: em Hamburgo e em Bucareste. Foram 34 triunfos em 61 duelos no ano.

continua após a publicidade

Oficialmente, Alcaraz está de férias até o próximo dia 13. Na segunda-feira (8), o espanhol faz, em Miami, desafio inédito contra o brasileiro João Fonseca. Um dia antes, em outra exibição, o líder do ranking encara o anfitrião Frances Tiafoe, em Nova Jersey, também nos EUA.



Ao todo, a pré-temporada do número 1 do mundo terá 25 dias. Na primeira semana, o foco será na parte física. Depois, começam os treinos em quadra.

Alcaraz não disputará nenhum torneio antes do Aberto da Austrália, cuja chave principal começa em 18 de janeiro. 11 dias antes, o espanhol viaja a Seul para mais uma exibição contra o número 2 do mundo, o italiano Jannik Sinner (atual bicampeão em Melbourne).

continua após a publicidade

Alcaraz quer completar o Grand Slam

Com seis títulos de Grand Slam no currículo (dois em Roland Garros, em 2024 e 2025, dois no US Open, em 2022 e 2025, e dois em Wimbledon, em 2023 e 2024), o líder do ranking quer desencantar em Melbourne, onde nunca passou das quartas de final, em quatro participações. Em 2025, seu algoz, nessa fase, foi o sérvio Novak Djokovic.

- O principal pra mim é vencer Grand Slams, tento ganhar o máximo possível. É minha meta principal. Acho que o Aberto da Austrália será incrível. É minha primeira meta, para ser honesto. É sempre minha meta principal completar o Grand Slam, o Calendar Grand Slam (vencer os quatro principais torneios na mesma temporada) - disse o líder do ranking.

Italiano Flavio Cobolli na partida contra o sérvio Novak Djokovic (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Italiano Flavio Cobolli vai participar da pré-temporada de Alcaraz (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)



circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias