Herói da Itália na Davis vai participar da pré-temporada de Carlos Alcaraz
Italiano Flavio Cobolli é o atual 22º do mundo
Número 22 do mundo, Flavio Cobolli será o parceiro de Carlos Alcaraz na pré-temporada, segundo o diário espanhol 'Marca'. Mês passado, o italiano, de 23 anos, foi o herói da conquista do sexto título de seu país na Copa Davis.
Em 2025, o tenista da Itália alcançou seu melhor ranking na carreira (17º, em julho) e conquistou dois troféus de ATP, ambos no saibro: em Hamburgo e em Bucareste. Foram 34 triunfos em 61 duelos no ano.
Oficialmente, Alcaraz está de férias até o próximo dia 13. Na segunda-feira (8), o espanhol faz, em Miami, desafio inédito contra o brasileiro João Fonseca. Um dia antes, em outra exibição, o líder do ranking encara o anfitrião Frances Tiafoe, em Nova Jersey, também nos EUA.
Ao todo, a pré-temporada do número 1 do mundo terá 25 dias. Na primeira semana, o foco será na parte física. Depois, começam os treinos em quadra.
Alcaraz não disputará nenhum torneio antes do Aberto da Austrália, cuja chave principal começa em 18 de janeiro. 11 dias antes, o espanhol viaja a Seul para mais uma exibição contra o número 2 do mundo, o italiano Jannik Sinner (atual bicampeão em Melbourne).
Alcaraz quer completar o Grand Slam
Com seis títulos de Grand Slam no currículo (dois em Roland Garros, em 2024 e 2025, dois no US Open, em 2022 e 2025, e dois em Wimbledon, em 2023 e 2024), o líder do ranking quer desencantar em Melbourne, onde nunca passou das quartas de final, em quatro participações. Em 2025, seu algoz, nessa fase, foi o sérvio Novak Djokovic.
- O principal pra mim é vencer Grand Slams, tento ganhar o máximo possível. É minha meta principal. Acho que o Aberto da Austrália será incrível. É minha primeira meta, para ser honesto. É sempre minha meta principal completar o Grand Slam, o Calendar Grand Slam (vencer os quatro principais torneios na mesma temporada) - disse o líder do ranking.
