Virada de João Fonseca sobre argentino é eleita a segunda maior do ano; vídeo

Das 26 vitórias de João Fonseca em 42 jogos de ATP em 2025, nenhuma outra foi mais dramática do que a das quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, no saibro. Na ocasião, o brasileiro, aos 18 anos e 99º do mundo, salvou nada menos que dois match-points no triunfo sobre o anfitrião Mariano Navone (47º). E a virada do número 1 do Brasil naquele jogo, por 3/6, 6/4 e 7/5, foi eleita, nesta sexta-feira (5), a segunda maior da temporada, no site da ATP.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Vídeo: Nadal diz que é cedo para João Fonseca incomodar Alcaraz e Sinner

➡️Quem é Fullana, brasiliense que venceu o terceiro torneio seguido

Em novembro, em entrevista exclusiva ao Lance!, Navone disse que a relação com o brasileiro é muito boa. E se divertiu ao lembrar das duas vezes em que se enfrentaram, em torneios ATP. Em fevereiro de 2024, o argentino derrotou João Fonseca nas quartas de final do Rio Open:

continua após a publicidade

➡️João Fonseca cumpre a promessa e corta o cabelo

➡️Loio no Lance! 25 anos após título de Guga, 'nasce' a estrela João Fonseca

- Lembro-me que foi muito divertida (a partida no Rio Open), rodada noturna, arquibancada lotada. Neste ano ele deu o troco, em Buenos Aires, eu, de local, perdi, a quadra veio abaixo, era uma gritaria impressionante, o público brasileiro bastante animado, nunca vi nada parecido numa quadra (risos).

No épico embate na capital argentina, o brasileiro perdia por 3/5 o set decisivo e sacou em 15/40. Um dos match-points foi salvo com um winner (ponto vencedor) de backhand.

continua após a publicidade

- São para partidas como essas que trabalhamos. Não estava jogando meu melhor tênis, mas lutei até o final. Desde o início estava acreditando que poderia vencer - disse o carioca, logo após a virada.



Dois dias depois de dar o troco em Navone, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, se tornou o mais jovem do país a vencer um ATP. Na final, a vítima foi outro anfitrião: Francisco Cerúndolo (vídeo abaixo).

No site da ATP, a virada do brasileiro sobre Navone só ficou atrás do triunfo do australiano Alex de Minaur sobre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, na decisão do ATP 400 de Washington. Na ocasião, o campeão salvou três match-points.

Em outubro, o segundo ATP de João Fonseca

No dia 26 de outubro, o número 1 do Brasil conquistou, na quadra rápida coberta do ATP 500 da Basileia, na Suíça, seu segundo torneio desse nível.