Virada de João Fonseca sobre argentino é eleita a segunda maior do ano; vídeo

Brasileiro salvou, em fevereiro, dois match-points em Buenos Aires contra Navone

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
15:02
Atualizado há 1 hora
imagem cameraJoão Fonseca vence partida dramática contra Navone em Buenos Aires (Foto: @argentinaopentennis / Ieb+ Argentina Open)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Das 26 vitórias de João Fonseca em 42 jogos de ATP em 2025, nenhuma outra foi mais dramática do que a das quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, no saibro. Na ocasião, o brasileiro, aos 18 anos e 99º do mundo, salvou nada menos que dois match-points no triunfo sobre o anfitrião Mariano Navone (47º). E a virada do número 1 do Brasil naquele jogo, por 3/6, 6/4 e 7/5, foi eleita, nesta sexta-feira (5), a segunda maior da temporada, no site da ATP.

Em novembro, em entrevista exclusiva ao Lance!, Navone disse que a relação com o brasileiro é muito boa. E se divertiu ao lembrar das duas vezes em que se enfrentaram, em torneios ATP. Em fevereiro de 2024, o argentino derrotou João Fonseca nas quartas de final do Rio Open:

- Lembro-me que foi muito divertida (a partida no Rio Open), rodada noturna, arquibancada lotada. Neste ano ele deu o troco, em Buenos Aires, eu, de local, perdi, a quadra veio abaixo, era uma gritaria impressionante, o público brasileiro bastante animado, nunca vi nada parecido numa quadra (risos).

No épico embate na capital argentina, o brasileiro perdia por 3/5 o set decisivo e sacou em 15/40. Um dos match-points foi salvo com um winner (ponto vencedor) de backhand.

- São para partidas como essas que trabalhamos. Não estava jogando meu melhor tênis, mas lutei até o final. Desde o início estava acreditando que poderia vencer - disse o carioca, logo após a virada.

Dois dias depois de dar o troco em Navone, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, se tornou o mais jovem do país a vencer um ATP. Na final, a vítima foi outro anfitrião: Francisco Cerúndolo (vídeo abaixo).

No site da ATP, a virada do brasileiro sobre Navone só ficou atrás do triunfo do australiano Alex de Minaur sobre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, na decisão do ATP 400 de Washington. Na ocasião, o campeão salvou três match-points.

Em outubro, o segundo ATP de João Fonseca

No dia 26 de outubro, o número 1 do Brasil conquistou, na quadra rápida coberta do ATP 500 da Basileia, na Suíça, seu segundo torneio desse nível.

João Fonseca com a taça do ATP de Buenos Aires (foto: Luis ROBAYO / AFP)
João Fonseca com a taça do ATP de Buenos Aires (foto: Luis ROBAYO / AFP)

