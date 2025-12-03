menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Rubro-negro, João Fonseca assistiu conquista do Flamengo no Brasileirão

Tenista é Flamenguista

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 03/12/2025
23:40
João Fonseca assiste título do Flamengo no Maracanã (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
imagem cameraJoão Fonseca assiste título do Flamengo no Maracanã (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A conquista do nono título do Flamengo no Brasileirão de 2025 teve uma presença ilustre. O tenista João Fonseca assistiu de perto a vitória do time do coração. O carioca de 18 anos acompanhou a partida direto do Maracanã. Na conquista da Libertadores, João Fonseca viu de casa e apostou num 2 a 0.

continua após a publicidade

➡️ 2025 é do Flamengo: Rubro-Negro vence o Ceará e conquista o Brasileirão

O Rubro-Negro venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), e confirmou o seu nono título brasileiro. Em um Maracanã lotado, o clima de celebração pela conquista continental não tirou a seriedade de Filipe Luís e seus comandados. Com gol de Samuel Lino, o dono da festa cumpriu seu papel, superou o cansaço do fim de ano e assegurou uma dobradinha histórica.

Próximos compromissos de João Fonseca

Seu retorno às competições oficiais está marcado para dezembro, no ATP 250 de Brisbane, na Austrália. Antes disso, em 8 de dezembro, ele participará de um jogo de exibição em Miami ao lado do atual número um do mundo, Carlos Alcaraz, e das tenistas Jessica Pegula e Amanda Anisimova.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais no início de outubro, o tenista João Fonseca teve a participação confirmada no Rio Open 2026. O torneio acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro do ano que vem, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Esta será a quarta vez que o brasileiro vai disputas o campeonato.

João Fonseca na vitória sobre o russo Andrey Rublev no Aberto da Austrália (Divulgação)
João Fonseca na vitória sobre o russo Andrey Rublev no Aberto da Austrália (Divulgação)

- O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP. Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira - expressou João Fonseca.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias