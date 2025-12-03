Rubro-negro, João Fonseca assistiu conquista do Flamengo no Brasileirão

A conquista do nono título do Flamengo no Brasileirão de 2025 teve uma presença ilustre. O tenista João Fonseca assistiu de perto a vitória do time do coração. O carioca de 18 anos acompanhou a partida direto do Maracanã. Na conquista da Libertadores, João Fonseca viu de casa e apostou num 2 a 0.

O Rubro-Negro venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), e confirmou o seu nono título brasileiro. Em um Maracanã lotado, o clima de celebração pela conquista continental não tirou a seriedade de Filipe Luís e seus comandados. Com gol de Samuel Lino, o dono da festa cumpriu seu papel, superou o cansaço do fim de ano e assegurou uma dobradinha histórica.

Próximos compromissos de João Fonseca

Seu retorno às competições oficiais está marcado para dezembro, no ATP 250 de Brisbane, na Austrália. Antes disso, em 8 de dezembro, ele participará de um jogo de exibição em Miami ao lado do atual número um do mundo, Carlos Alcaraz, e das tenistas Jessica Pegula e Amanda Anisimova.

Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais no início de outubro, o tenista João Fonseca teve a participação confirmada no Rio Open 2026. O torneio acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro do ano que vem, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Esta será a quarta vez que o brasileiro vai disputas o campeonato.

João Fonseca na vitória sobre o russo Andrey Rublev no Aberto da Austrália (Divulgação)

- O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP. Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira - expressou João Fonseca.