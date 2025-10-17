Quem venceu o duelo entre algozes de João Fonseca em Bruxelas?
Holandês Botic Van der Zandschulp é superado pelo qualifier americano Eliot Spizzirri
Na terça-feira, João Fonseca, sétimo favorito, não repetiu suas melhores atuações e acabou derrotado na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica. Pois o holandês Botic van de Zandschulp, 86º do mundo, dois dias após eliminar carioca, de 19 anos, acabou eliminado. Méritos para o qualifier americano Eliot Spizzirri (111º), que venceu o rival na quinta-feira, por 7/5 e 6/0, nas oitavas de final.
O tenista dos EUA, de 23 anos, também tem no currículo um triunfo importante contra João Fonseca. Foi na terceira e última rodada do qualifying do US Open de 2024. O resultado impediu que o brasileiro, então com 18 anos, disputasse sua primeira chave principal de Grand Slam.
Nas quartas de final do torneio belga, Spizzirri tem pela frente ninguém menos do que o segundo favorito, o canadense Felix Auger-Aliassime (13º do mundo), que vem de triunfo sobre o bósnio Damir Dzumhur (67º).
Pela chave de duplas, os últimos brasileiros vivos se despediram nesta sexta-feira de Bruxelas. Rafael Matos e Marcelo Melo perderam nas semifinais para os americanos Christian Harrison e Evan King, parceria segunda favorita, por 7/6, 2/6 e 10/4.
João Fonseca volta na Basileia
Enquanto isso, na segunda-feira, dia 20, começa o ATP 500 da Basileia, na Suíça, próximo desafio de João Fonseca. Será mais um torneio que o brasileiro disputa pela primeira vez em 2025.
