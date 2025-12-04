Promessa é dívida: João Fonseca anuncia novo patrocinador de modo inusitado

Um dos principais nomes do esporte brasileiro na atualidade, o tenista João Fonseca passa a ser patrocinado pelo Mercado Livre. O anúncio veio de maneira inusitada: na campanha promocional, o atleta recebe um aparelho de corte de cabelo, embalado em uma caixa da empresa.

A brincadeira faz referência à promessa feita por João Fonseca após a conquista do ATP 500 da Basileia. Na ocasião, ele assumiu o compromisso de raspar os cabelos volumosos em caso de título. A ideia da "prenda" veio do treinador Guilherme Teixeira, que sabe muito bem o quanto o tenista é apegado às madeixas.

— É muito especial estar ao lado de uma marca como o Mercado Livre, que está no dia a dia de tantos brasileiros. É o início de uma relação que já começou de uma maneira muito criativa e está me motivando a ir com ainda mais confiança para a nova temporada - disse João Fonseca.

— Ele representa exatamente o que acreditamos como marca: um talento brasileiro com potencial global, querido pelo público e com uma história que inspira todas as gerações. Foi uma oportunidade de estar presente em um gesto simbólico, de grande força cultural, e de entregar o que o João precisa para ele entregar tudo pelo Brasil - explicou Iuri Maia, diretor de estratégia do Mercado Livre.

João Fonseca beija o troféu do ATP 500 da Basileia, na Suíça (Foto Fabrice COFFRINI / AFP)

A promessa de João Fonseca

Fonseca prometeu que rasparia os cabelos após o fim da temporada mas, enquanto a promessa não se cumpria, o assunto viralizou. O jovem tenista foi cobrado intensamente na internet e questionado sobre o tema em entrevista com a imprensa. O técnico Guilherme Teixeira foi o primeiro a cumprir com o compromisso. Em conversa exclusiva com o Lance!, em meados de novembro, ele mostrou com orgulho o cabelo raspado e garantiu que João cumpriria com sua parte do trato em breve.

