João Fonseca cumpre a promessa e raspa o cabelo antes de duelo com Alcaraz
Número 1 do Brasil raspou parcialmente o cabelo
- Matéria
- Mais Notícias
No dia 26 de outubro, ao vencer o ATP 500 da Basileia, João Fonseca surpreendeu avisando que havia feito uma promessa e que rasparia o cabelo. Em entrevista ao Lance!, o técnico Guilherme Teixeira mostrou que cumpriu sua parte da promessa e mudou o visual. Nesta sexta-feira, dia do embarque para Miami, onde enfrenta Carlos Alcaraz, na segunda-feira, o número 1 do Brasil, enfim, cumpriu sua parte no trato.
Relacionadas
- Mais Esportes
Neymar manda recado a João Fonseca sobre corte de cabelo: ‘Se precisar de ajuda é só chamar’
Mais Esportes05/12/2025
- Mais Esportes
Ronaldo Fenômeno manda recado para João Fonseca: ‘Vai pagar a promessa?’
Mais Esportes04/12/2025
- Mais Esportes
João Fonseca deixa Trump para trás e se torna o nome mais buscado do Brasil; veja
Mais Esportes04/12/2025
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Vídeo: Nadal diz que é cedo para João Fonseca incomodar Alcaraz e Sinner
➡️Quem é Fullana, brasiliense que venceu o terceiro torneio seguido
Em entrevista publicada pelo Lance! no dia 15 de novembro, o treinador do jovem carioca, com um sorriso no rosto, tirou o boné e mostrou que tinha cortado o cabelo:
➡️Maior vitória da carreira de João Fonseca é destaque no site da ATP; vídeo
- A minha está pronta, a dele está por vir, está marcada, aproveitando os últimos dias do cabelinho, mas vai cumprir.
Na verdade, o novo visual do número 24 do mundo fez parte de uma ação publicitária de anúncio de seu novo patrocinador, o Mercado Livre. João Fonseca anunciou a nova parceria em um vídeo no qual recebe um aparelho de cortar o cabelo que teria sido enviado por Ronaldo Fenômeno, outro embaixador da marca.
- É muito especial estar ao lado de uma marca como o Mercado Livre, que está no dia a dia de tantos brasileiros. É o início de uma relação que já começou de uma maneira muito criativa e está me motivando a ir com ainda mais confiança para a nova temporada - contou o número 1 do Brasil.
Desafio entre João Fonseca e Alcaraz
Nesta sexta-feira, João Fonseca embarca para Miami. Na segunda, o 24º melhor tenista do planeta, de 19 anos, enfrenta o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, em partida exibição. Será a primeira vez que os dois se enfrentam.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias