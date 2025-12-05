João Fonseca cumpre a promessa e raspa o cabelo antes de duelo com Alcaraz

No dia 26 de outubro, ao vencer o ATP 500 da Basileia, João Fonseca surpreendeu avisando que havia feito uma promessa e que rasparia o cabelo. Em entrevista ao Lance!, o técnico Guilherme Teixeira mostrou que cumpriu sua parte da promessa e mudou o visual. Nesta sexta-feira, dia do embarque para Miami, onde enfrenta Carlos Alcaraz, na segunda-feira, o número 1 do Brasil, enfim, cumpriu sua parte no trato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Vídeo: Nadal diz que é cedo para João Fonseca incomodar Alcaraz e Sinner

➡️Quem é Fullana, brasiliense que venceu o terceiro torneio seguido

Em entrevista publicada pelo Lance! no dia 15 de novembro, o treinador do jovem carioca, com um sorriso no rosto, tirou o boné e mostrou que tinha cortado o cabelo:

continua após a publicidade

➡️Maior vitória da carreira de João Fonseca é destaque no site da ATP; vídeo



- A minha está pronta, a dele está por vir, está marcada, aproveitando os últimos dias do cabelinho, mas vai cumprir.

Na verdade, o novo visual do número 24 do mundo fez parte de uma ação publicitária de anúncio de seu novo patrocinador, o Mercado Livre. João Fonseca anunciou a nova parceria em um vídeo no qual recebe um aparelho de cortar o cabelo que teria sido enviado por Ronaldo Fenômeno, outro embaixador da marca.

continua após a publicidade

- É muito especial estar ao lado de uma marca como o Mercado Livre, que está no dia a dia de tantos brasileiros. É o início de uma relação que já começou de uma maneira muito criativa e está me motivando a ir com ainda mais confiança para a nova temporada - contou o número 1 do Brasil.

Desafio entre João Fonseca e Alcaraz

Nesta sexta-feira, João Fonseca embarca para Miami. Na segunda, o 24º melhor tenista do planeta, de 19 anos, enfrenta o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, em partida exibição. Será a primeira vez que os dois se enfrentam.



