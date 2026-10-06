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Djokovic desabafa sobre final atípica: 'Fim estranho'

Sérvio lamentou a lesão do rival, enquanto australiano pediu desculpas aos torcedores e rasgou elogios ao campeão

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
06/10/2026 15:32
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Pequim
Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Pequim (Foto: Greg Baker / AFP)

Novak Djokovic conquistou o título do ATP 500 de Pequim nesta terça-feira (6) após a desistência de Alex De Minaur no início do segundo set. Os dois tenistas se manifestaram sobre o desfecho atípico da partida e o momento de lesão do australiano.

Durante a cerimônia de premiação, De Minaur revelou ter sentido um incômodo no adutor que o forçou a abandonar o confronto, explicando que passará por exames em Shanghai para avaliar a gravidade da lesão. O australiano também fez questão de parabenizar Novak Djokovic e ressaltou que, mesmo como adversário, foi impressionante acompanhar o desempenho do sérvio ao longo da semana: "Tem sido bastante incrível, como fã deste esporte, ver o nível de tênis que você mostrou durante toda esta semana."

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— Quero pedir desculpas a todos os incríveis fãs que vieram ver este jogo hoje. Quem me dera se eu tivesse podido continuar; eu não queria terminar o torneio dessa maneira. Então, eu realmente sinto muito por ter me retirado — completou Alex De Minaur, direcionando a palavra ao público local.

Apesar da lesão, De Minaur segue inscrito como cabeça de chave no Masters 1000 de Shanghai. Por estrear direto na segunda rodada, sua entrada em quadra está prevista para este sábado (8), a depender de suas condições físicas após os exames.

Reação de Novak Djokovic

Nas redes sociais, Djokovic também comentou o desfecho da final que lhe garantiu o 102º título da carreira e a sétima taça no torneio chinês, em que mantém invencibilidade histórica.

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— Um fim estranho para uma semana mágica. Desejando uma rápida recuperação para De Minaur. Orgulhoso de ganhar a sétima vez num torneio tão perto do meu coração. Obrigado China Open. E obrigado ao povo chinês pelo apoio verdadeiramente incrível durante toda a semana. Não há lugar como Pequim — publicou o sérvio.

Assim como De Minaur, Djokovic segue na China para a disputa do Masters 1000 de Shanghai, com estreia prevista entre sexta-feira (9) e sábado (10).

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