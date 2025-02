Rafael Matos e Marcelo Melo venceram a final do Rio Open 2025 e marcaram seus nomes na história do tênis mundial. A dupla 100% brasileira, entre um gaúcho e um mineiro, conquistou o título do maior torneio sul-americano do esporte, ATP 500 do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (23). Com a vitória, os tenistas ainda arrecadaram uma premiação de US$ 2,3 milhões (mais de R$ 13 milhões).

A parceria entre Rafael Matos, da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), e do ex-número 1 do mundo Marcelo Melo derrotou os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar por 2 sets a 0. Com parciais de 6/2 7/5, o jogo teve 1h37min de duração na lotada quadra central Guga Kuerten do Jockey Club Brasileiro.

Matos e Melo conquistam o primeiro título de uma dupla 100% brasileira no torneio, o mineiro fatura sua primeira conquista e Rafa se consolida como o primeiro bicampeão nacional. No ano passado, o tenista gaúcho levou para caso o troféu com o colombiano Nicolas Barrientos.

Rafael Matos ergue seu 10º troféu de dupla nível ATP e Melo o 39º. A parceria fatura o segundo caneco juntas em quatro finais disputadas. Os brasileiros venceram o ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, no ano passado e foram vices no ATP 500 de Washington e, na semana passada, em Buenos Aires.

Como foi o jogo?

O jogo começou bem controlado, com grandes oportunidades dos brasileiros, aproveitadas por Pedro Martínez e Jaume Munar que conseguiram a quebra do saque. A partir da metade do primeiro set, Rafael Matos e Marcelo Melo garantiram duas quebras seguidas e levaram por 6 games a 2, com facilidade.

No segundo set o caldo engrossou quando os espanhóis começaram tendo boas chances. Apesar da habilidade dos adversários, Matos e Melo se safaram. No 3 a 3 novas chances dos europeus, que foi salvar novamente pelos brasileiros. Eles tiveram a chance no 5 a 4, mas os rivais salvaram uma série de voleios e smashes do brasileiro, que levou a um erro de Melo em um voleio fácil. Marcelo Melo e Rafael Matos foram buscar break-points contra a seguir e no saque de Martinez liquidaram a fatura com voleio cruzado de Melo, causando muita celebração do público na quadra central.

