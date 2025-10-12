De virada, Eduardo Ribeiro é campeão do M25 do Rio de Janeiro

Após dois meses e meio afastado das quadras por conta de uma ruptura no músculo adutor da perna, o gaúcho Eduardo Ribeiro, de 27 anos e 610º do mundo, conquistou, neste domingo (12), seu segundo M25 da carreira, o primeiro desde 2022. A façanha, na Rio Tennis Academy, nas Laranjeiras, veio de virada sobre o boliviano Murkiel Dellien (269º do mundo), terceiro cabeça de chave, por 5/7, 6/2 e 6/1, após 2h17min, em um dia quente e de sol forte após uma semana de mau tempo na capital carioca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ SP Open presta homenagens a Maria Esther Bueno

➡️ Exclusivo: histórias inusitadas de Maria Esther Bueno, furtada por rival em hotel



- Muito feliz, vinha trabalhando duro, vinha um período meio conturbado. Agradecer minha família, equipe. Fiz umas finais há uns anos, mas título fazia um tempo que não ganhava. Muito contente . É desfrutar hoje, aproveitar, seguir em frente, seguir trabalhando que vem mais - disse o campeão, que chegou a ter vantagem de 4 a 1 no primeiro set, cedeu a virada, mas saiu com o caneco.

➡️ Exclusivo: No templo do futebol, Maria Esther Bueno viveu a maior emoção da vida

➡️ Exclusivo: Sobrinho fala dos legados e desafios de Maria Esther Bueno



Ribeiro, que nasceu em Santa Cruz do Sul mas se radicou em Itajaí (SC), celebrou o fato de ter voltado para o jogo, mesmo após ver o rival virar a primeira parcial:

continua após a publicidade

- Comecei muito bem, dominando total, abri uma distância boa, mas ele cresceu, eu dei uma relaxada. Mas quero agradecer o Narciso por me manter firme e positivo no jogo. Depois ele caiu fisicamente e eu consegui aproveitar.

Campeão ganha 25 pontos no ranking

Na quinta-feira, com a chuva no Rio, os jogos aconteceram na quadra coberta da Academia Total Tennis, em Pendotiba, Niterói.



- Consegui me adaptar, lidar com as circunstâncias na semana. Nada melhor terminar com esse título nesse sol, esse visual aqui na academia visual que na semana não conseguimos ver o Cristo pelo mau tempo, mas hoje um diazão, me deu uma força para levantar esse caneco - disse o gaúcho, atual 610º do mundo, cujo melhor ranking foi o 316º, em 2023.

continua após a publicidade

O M25 é um nível de torneio logo abaixo dos Challengers, que substitui os antigos Futures. O número 25 corresponde aos pontos dados ao campeão.

A Rio Tennis Academy tem parceria com o Banco BRB, ENGIE, Kallas, FILA , Wilson, Granado e LaFels.